La increíble foto que prueba que Pedro Pascal actuó en Buffy, la cazavampiros

La actriz Sarah Michelle Gellar publicó hoy una foto en su perfil de Instagram una foto con Pedro Pascal, el protagonista de la serie The Last Of Us, para recordar cuando ambos trabajaron juntos en la serie Buffy, la cazavampiros y el chileno encarnó a un estudiante universitario. La imagen no solo provocó sorpresa entre sus seguidores, sino que conmovió al propio actor, quien se mostró emocionado con la publicación.

La foto posteada en Instagram los muestra a ambos en una escena. Mientras ella carga un libro, observa detenidamente a Eddie, el personaje de Pascal, un universitario que se enamoró de la protagonista, aunque luego se convirtió en vampiro y fue asesinado en ese mismo episodio, emitido en 1999.

El personaje de Eddie contrasta con los papeles maduros que actualmente realiza Pascal. En la descripción de la fotografía solo se lee: “Cuando madre conoció a padre”.

Sarah Michelle Gellar compartió una foto con Pedro Pascal Instagram/sarahmgellar

Los seguidores de ambos reaccionaron de inmediato y dejaron comentarios de nostalgia. Algunos reprocharon la corta aparición del chileno en la serie. “Imaginen lo increíble que hubiera sido la temporada 4 con Eddie como el interés amoroso de la protagonista, en lugar de Riley”; “Habría sido mucho mejor que Riley”, insistió otro usuario. Hubo unos cuantos que se sorprendieron porque no sabían de la aparición de Pascal en esta producción. “¿Qué? ¿Pedro Pascal era Eddie?”; “No puede ser”, escribieron.

La reacción al recuerdo

Con tan solo 24 años, Pascal participó en el primer episodio de la cuarta temporada de la serie juvenil. Las cámaras de Access Hollywood captaron su reacción ante la fotografía publicada por Sarah Michelle Gellar mientras daba una entrevista en un evento en Los Ángeles, por el estreno de The Mandalorian. “Acabo de enterarme de algo que me tiene muy emocionado”, reveló.

Más adelante detalló que estaba impaciente por entrar a las redes y descubrir la publicación. “Estoy ansioso por recuperar mi teléfono para ver que Sarah Michelle Gellar me recuerda”, comentó emocionado. También compartió sus gratos recuerdos con la protagonista. “Recuerdo cada momento del rodaje de ese episodio, por breve que fuera. Fue una compañera de escena tan amable... Lo pasamos genial”, cerró.

¿Quién es Pedro Pascal?

José Pedro Balmaceda Pascal, conocido por todos como Pedro Pascal, es un actor de teatro, televisión y cine. Nació en Chile, pero es estadounidense por naturalización. Su gran trayectoria artística lo posicionó entre los favoritos del público, sobre todo en las últimas semanas, ya que su nombre fue tendencia por su rol protagónico en la serie The Last Of Us.

Desde muy pequeño, Pascal supo que deseaba ser actor. En 1993 se mudó a Nueva York con su familia y se matriculó en la Tisch School of the Arts, institución que formó a grandes celebridades, como Ethan Hawke y Anne Hathaway.

Pedro Pascal, uno de los actores del momento gracias a su rol protagónico en The Last of Us Instagram/pascalispunk

Antes de The Last of Us, la popular serie de HBO, Pascal se sumó a películas como Triple Frontera (2019), El insoportable peso del talento (2022), Wonder Woman 1984 (2020) y Kingsman: el círculo dorado (2017). Sin embargo, su reciente popularidad se debe principalmente a las series Narcos (2015-2017), The Mandalorian (2019) y The Last of Us (2013), una adaptación del famoso videojuego homónimo, en la que Pascal interpreta a Joel Miller.

