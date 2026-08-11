Buenas noticias para los guatemaltecos: doble nacionalidad sin cita previa y trámites esta semana en Charlotte
La atención será por orden de llegada y los pagos deberán efectuarse mediante giro postal
- 4 minutos de lectura'
Los guatemaltecos que viven en Charlotte y otras zonas de Carolina del Norte tendrán esta semana una nueva oportunidad para realizar trámites sin trasladarse hasta la sede de Raleigh. El Consulado General de Guatemala organizará una jornada móvil el viernes 14 y el sábado 15 de agosto.
Consulado de Guatemala en Charlotte: fechas, horarios y atención sin cita
La atención comenzará a las 8 hs ambos días. El viernes se extenderá hasta las 17 hs, mientras que el sábado finalizará a las 12 hs. No será necesario solicitar una cita con anticipación, ya que las personas serán atendidas conforme lleguen al lugar.
La dirección exacta de la jornada no será difundida públicamente. Quienes necesiten conocerla deberán comunicarse directamente con el Consulado General de Guatemala en Raleigh mediante:
- Teléfono: 984-200-1601
- WhatsApp: 984-355-1150
- Correo electrónico: consraleigh@minex.gob.gt
Doble nacionalidad guatemalteca en Charlotte: documentos y requisitos
Uno de los servicios que estarán disponibles será la inscripción de nacimiento para acceder a la doble nacionalidad guatemalteca. El trámite no tiene costo, aunque pueden generarse gastos si es necesario solicitar certificados recientes, cuyo valor indicado es de US$6 por documento, según informó el Consulado en Facebook.
Para iniciar la inscripción será necesario presentar el certificado de nacimiento del menor expedido por el país extranjero y el certificado del padre o madre guatemalteco. También deberán llevar el documento personal de identificación (DPI) de los padres o pasaporte.
Cuando uno de los progenitores sea extranjero, deberá presentar su pasaporte vigente y su certificado de nacimiento. La documentación original y sus copias deben estar disponibles al momento de realizar la gestión para evitar demoras en la atención.
Pasaporte de Guatemala en Charlotte: requisitos, costos y vigencias
La jornada también permitirá solicitar o renovar pasaportes guatemaltecos. El documento con vigencia de cinco años tiene un costo de US$65, mientras que el de diez años cuesta US$100 y está disponible para personas mayores de 18 años.
De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala (Minex), para los adultos se requiere el DPI o un certificado de nacimiento emitido por el Registro Nacional de las Personas (Renap) durante los últimos seis meses. En caso de renovación, también deberá presentarse el documento anterior.
En el caso de los menores de edad, tienen que presentarse acompañados por ambos padres, quienes deberán acreditar su identidad. Si uno de ellos no puede concurrir, será necesario contar previamente con una autorización tramitada ante la Cancillería o un consulado guatemalteco.
Consulado móvil de Guatemala: otros servicios y documentos disponibles
Además de pasaportes y doble nacionalidad, según el sitio web del Minex, los servicios móviles permiten realizar inscripciones de nacimientos, matrimonios y defunciones. También se pueden solicitar certificados correspondientes a esos registros, con un costo de US$6 cada uno.
Entre las gestiones gratuitas figuran:
- Las autorizaciones para menores
- Determinadas inscripciones civiles
- Certificados de supervivencia
- Pases especiales de viaje en situaciones previstas
Este último documento permite regresar a Guatemala cuando una persona no cuenta con un pasaporte vigente y existe una situación de urgencia. También pueden realizarse trámites relacionados con el DPI, legalizaciones de documentos que tendrán efectos en Guatemala y determinadas gestiones de repatriación.
El método de pago constituye uno de los requisitos centrales. Los trámites que tienen costo deberán abonarse exclusivamente mediante money order (giro postal). No se aceptará efectivo, tarjetas de crédito o débito ni cheques.
Consulados móviles de Guatemala en agosto 2026: ciudades y fechas en EE.UU.
La actividad de Charlotte forma parte de un calendario de jornadas consulares previsto para distintas ciudades de EE.UU. durante agosto. Entre el 13 y el 15 de agosto habrá atención móvil en Memphis, Tennessee.
La jornada continuará durante los días 14 y 15 en:
- Detroit, Michigan
- Portland, Oregon
- Albertville, Alabama
El 15 y 16 de agosto se realizarán actividades en:
- Stamford, Connecticut
- Hagerstown, Maryland
- Orlando, Florida
- Springfield, Massachusetts
- Austin, Minnesota
El 22 y 23 de agosto será lugar de:
- Dover, Ohio
- Liberal, Kansas
El calendario informado incluye además Bensenville, Illinois, el 26 de agosto y Manor, Texas, el 28 y 29. Avondale, Pennsylvania, junto con Odessa, Texas, los días 29 y 30 de agosto.
- 1
- 2
La quinta de la AFA: Elisa Carrió pidió apartar a un juez de la causa que investiga si fue comprada por testaferros
- 3
Quién es el médico que entró con una camioneta a la Pampa del Leoncito de San Juan y provocó un grave daño ambiental
- 4
El vicedirector de un secundario en Mendoza fue apartado por proyectar imágenes sexuales en una clase