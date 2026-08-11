Buenas noticias para los guatemaltecos: doble nacionalidad sin cita previa y trámites esta semana en Charlotte

Los guatemaltecos que viven en Charlotte y otras zonas de Carolina del Norte tendrán esta semana una nueva oportunidad para realizar trámites sin trasladarse hasta la sede de Raleigh. El Consulado General de Guatemala organizará una jornada móvil el viernes 14 y el sábado 15 de agosto.

Consulado de Guatemala en Charlotte: fechas, horarios y atención sin cita

La atención comenzará a las 8 hs ambos días. El viernes se extenderá hasta las 17 hs, mientras que el sábado finalizará a las 12 hs. No será necesario solicitar una cita con anticipación, ya que las personas serán atendidas conforme lleguen al lugar.

El Consulado organizará una jornada de servicios móviles en Charlotte los días 14 y 15 de agosto para asistir a la comunidad guatemalteca Facebook Consulado General de Guatemala en Raleigh

La dirección exacta de la jornada no será difundida públicamente. Quienes necesiten conocerla deberán comunicarse directamente con el Consulado General de Guatemala en Raleigh mediante:

Teléfono: 984-200-1601

WhatsApp: 984-355-1150

Correo electrónico: consraleigh@minex.gob.gt

Doble nacionalidad guatemalteca en Charlotte: documentos y requisitos

Uno de los servicios que estarán disponibles será la inscripción de nacimiento para acceder a la doble nacionalidad guatemalteca. El trámite no tiene costo, aunque pueden generarse gastos si es necesario solicitar certificados recientes, cuyo valor indicado es de US$6 por documento, según informó el Consulado en Facebook.

Para iniciar la inscripción será necesario presentar el certificado de nacimiento del menor expedido por el país extranjero y el certificado del padre o madre guatemalteco. También deberán llevar el documento personal de identificación (DPI) de los padres o pasaporte.

Cuando uno de los progenitores sea extranjero, deberá presentar su pasaporte vigente y su certificado de nacimiento. La documentación original y sus copias deben estar disponibles al momento de realizar la gestión para evitar demoras en la atención.

Durante este evento, los ciudadanos podrán gestionar pasaportes, documentos de identificación y trámites de doble nacionalidad sin necesidad de programar una cita previa

Pasaporte de Guatemala en Charlotte: requisitos, costos y vigencias

La jornada también permitirá solicitar o renovar pasaportes guatemaltecos. El documento con vigencia de cinco años tiene un costo de US$65, mientras que el de diez años cuesta US$100 y está disponible para personas mayores de 18 años.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala (Minex), para los adultos se requiere el DPI o un certificado de nacimiento emitido por el Registro Nacional de las Personas (Renap) durante los últimos seis meses. En caso de renovación, también deberá presentarse el documento anterior.

En el caso de los menores de edad, tienen que presentarse acompañados por ambos padres, quienes deberán acreditar su identidad. Si uno de ellos no puede concurrir, será necesario contar previamente con una autorización tramitada ante la Cancillería o un consulado guatemalteco.

Los Consulados de Guatemala en EE.UU. atienden sin cita previa

Consulado móvil de Guatemala: otros servicios y documentos disponibles

Además de pasaportes y doble nacionalidad, según el sitio web del Minex, los servicios móviles permiten realizar inscripciones de nacimientos, matrimonios y defunciones. También se pueden solicitar certificados correspondientes a esos registros, con un costo de US$6 cada uno.

Entre las gestiones gratuitas figuran:

Las autorizaciones para menores

Determinadas inscripciones civiles

Certificados de supervivencia

Pases especiales de viaje en situaciones previstas

Este último documento permite regresar a Guatemala cuando una persona no cuenta con un pasaporte vigente y existe una situación de urgencia. También pueden realizarse trámites relacionados con el DPI, legalizaciones de documentos que tendrán efectos en Guatemala y determinadas gestiones de repatriación.

El método de pago constituye uno de los requisitos centrales. Los trámites que tienen costo deberán abonarse exclusivamente mediante money order (giro postal). No se aceptará efectivo, tarjetas de crédito o débito ni cheques.

Consulados móviles de Guatemala en agosto 2026: ciudades y fechas en EE.UU.

La actividad de Charlotte forma parte de un calendario de jornadas consulares previsto para distintas ciudades de EE.UU. durante agosto. Entre el 13 y el 15 de agosto habrá atención móvil en Memphis, Tennessee.

La jornada continuará durante los días 14 y 15 en:

Detroit, Michigan

Portland, Oregon

Albertville, Alabama

El 15 y 16 de agosto se realizarán actividades en:

Stamford, Connecticut

Hagerstown, Maryland

Orlando, Florida

Springfield, Massachusetts

Austin, Minnesota

El 22 y 23 de agosto será lugar de:

Dover, Ohio

Liberal, Kansas

El calendario informado incluye además Bensenville, Illinois, el 26 de agosto y Manor, Texas, el 28 y 29. Avondale, Pennsylvania, junto con Odessa, Texas, los días 29 y 30 de agosto.