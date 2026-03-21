Prueba válida de ciudadanía y requisitos indispensables para la solicitud de TSA PreCheck en EE.UU.

Uno de los beneficios más solicitados por los viajeros estadounidenses es TSA PreCheck, que facilita el tránsito a través de los controles de seguridad en los aeropuertos. No obstante, la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) requiere que se presenten documentos originales o copias certificadas que validen el estado migratorio y la identidad para poder usar este servicio.

Documentación requerida para solicitar el beneficio TSA PreCheck

De acuerdo con información de su página web oficial, el solicitante tiene que ser un ciudadano, nacional o residente permanente legal de Estados Unidos para comenzar el procedimiento. Es esencial que los nombres en todos los documentos entregados sean exactamente iguales a los de la solicitud.

Uno de los beneficios más solicitados por los viajeros estadounidenses es TSA PreCheck TSA

Si se ha efectuado un cambio legal de nombre, será necesario incluir un documento original o certificado que lo confirme, por ejemplo, una sentencia de divorcio o un acta matrimonial.

Opciones de identificación para TSA PreCheck

La autoridad migratoria divide los documentos aceptados en dos categorías principales. Si el interesado posee un documento de la Lista A, solo necesita presentar uno de ellos en el centro de solicitud. Entre los más comunes, se encuentran:

Pasaporte estadounidense vigente (libro o tarjeta).

vigente (libro o tarjeta). Tarjeta de Residente Permanente (I-551) , conocida popularmente como green card .

, conocida popularmente como . Licencia de conducir mejorada (EDL) o tarjeta de identificación mejorada (EID) vigente.

o tarjeta de identificación mejorada (EID) vigente. Permiso de reingreso vigente (I-327).

Es relevante resaltar que estos documentos tienen que ser originales o reproducidos por las autoridades oficiales con un certificado y con un sello oficial. No se admitirán copias notariadas ni actas de nacimiento en versión abreviada.

La TSA divide los documentos aceptados en dos categorías principales TSA

Pasos a seguir si no se cuenta con un documento de la lista A

Si no posee los datos de la Lista A, es necesario presentar por lo menos dos documentos de la Lista B. Esta combinación tiene que contener, como mínimo, un documento de identificación con foto válida y una prueba de ciudadanía.

Dentro de las identificaciones con foto aceptadas figuran la licencia de conducir compatible con Real ID, la tarjeta de identificación militar estadounidense o la credencial de marino mercante vigente. Por otro lado, como prueba válida de ciudadanía, el solicitante puede presentar:

Certificado de nacimiento estadounidense : según la TSA, debe ser expedido por la ciudad, el condado o el estado de nacimiento e incluir el nombre completo del solicitante , fecha y lugar de nacimiento, además de los nombres de los padres. Asimismo, debe portar la firma del funcionario o registrador y el sello de la autoridad emisora . Es importante advertir que la agencia no aceptará tarjetas de “registro” o “notificación” de nacimiento , ni registros de inscripción de nacimiento.

: según la TSA, debe ser expedido por la ciudad, el condado o el estado de nacimiento e incluir el , fecha y lugar de nacimiento, además de los nombres de los padres. Asimismo, debe portar la y el . Es importante advertir que la agencia , ni registros de inscripción de nacimiento. Certificado de naturalización (N-550 o N-570).

(N-550 o N-570). Informe consular de nacimiento en el extranjero (FS-240).

(FS-240). Pasaporte estadounidense caducado (siempre que el vencimiento haya ocurrido dentro de los últimos 12 meses y se presente junto a otro documento de la lista).

Si se ha efectuado un cambio legal de nombre, será necesario incluir un documento original o certificado que lo confirme Foto de standret disponible en freepik

El factor del pasaporte vencido

Un punto clave a tener en cuenta es que un pasaporte vencido no puede utilizarse como documento único (Lista A).

Si caducó hace menos de un año, sirve exclusivamente como prueba de ciudadanía dentro de la Lista B, lo que obliga al usuario a llevar sí o sí un segundo documento de identificación con fotografía para completar el trámite de forma exitosa.