Dónde entregan alimentos gratis en Carolina del Norte durante el mes de diciembre 2025
Estas organizaciones ofrecerán ayuda y realizarán eventos donde regalarán alimentos durante el último mes del año
En Carolina del Norte, cerca de 1,4 millones de personas dependen de los beneficios Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) que proporciona alimentos para familias de bajos ingresos. Pero más allá de este subsidio del gobierno federal, existen distintas organizaciones comunitarias y bancos de alimentos que todos los meses realizan la entrega de despensas gratuitas.
Sitios que ofrecen comida gratis en Carolina del Norte en diciembre 2025
Diferentes entidades y bancos de alimentos locales ayudan a cubrir la escasez de comida cuando los programas federales se retrasan o sufren alguna modificación. Estos son los lugares que ofrecen apoyo con alimentos gratis, según ABC.
Misión de Rescate de Durham
La Misión de Rescate de Durham trabaja con donaciones de particulares, iglesias, empresas y fundaciones, entre otros. Esta organización brinda ayuda las 24 horas del día, los 365 días del año.
El diciembre, la entidad realiza su entrega anual de juguetes navideños y cena comunitaria, programada para el martes 23 de diciembre de 2025 en el campus principal de Durham Rescue Mission, ubicado en 1201 E Main St, Durham, NC 27701. Las puertas abren a las 11.00 hs, y el evento comienza a las 12.00 hs.
Ministerios Urbanos de Durham
La despensa de alimentos está abierta los martes de 9.30 a 11.30 hs, en el estacionamiento de St. Phillips para aquellos que lo necesiten, según señalan desde su página web.
De lunes a viernes, se puede recoger el desayuno y el almuerzo para llevar, entre las 8.00 y las 9.00 hs, y la cena, entre las 18.00 y 19.00 hs. Los sábados y domingos, el desayuno se sirve de 9.30 a 10.30 hs, el almuerzo de 12.30 a 13.30 hs, y la cena de 18.00 a 19.00 hs.
Esta organización realiza un almuerzo navideño de 2025, el miércoles 10 de diciembre a las 11.30 hs, en el Centro de Convenciones de Durham.
Despensa de Alimentos Emanuel
Esta despensa se encuentra en 2504 N Roxboro St., en Durham. Ofrece alimentos los miércoles de 14.00 a 16.00 hs. Brindan productos secos como cereales, arroz, frijoles y alimentos enlatados, así como frutas y verduras frescas, pan, y cuando es posible carne, detallan desde su página oficial.
Despensa de alimentos de emergencia de la Asamblea Cristiana
La despensa ofrece comida el segundo y cuarto jueves de cada mes, de 16.00 a 18.00 hs, en 5516 N. Roxboro Road, Durham. En su página oficial se encuentran detallados algunos eventos específicos correspondientes al mes de diciembre, como entrega de galletas, juguetes para niños, etc.
Centro de Durham para la Vida de la Tercera Edad
Este lugar atiende a personas mayores de 55 años. Abre de lunes a viernes con cita previa. Se proporciona una bolsa al mes por persona. Los interesados pueden llamar al 919-688-8247, ext. 103, destacan desde su web.
Despensa de alimentos del Ejército de Salvación
Esta organización ofrece el programa “viernes de comida gratis”, en 909 Liberty Street, Durham, de 10.00 a 12.00 hs. Proporcionan alimentos esenciales y apoyo a quienes lo necesitan, para garantizar el acceso a alimentos nutritivos para todos en los condados de Durham, Orange y Person.
Wake Relief
Wake Relief proporciona alimentos gratis a personas y familias del condado de Wake que sufren inseguridad alimentaria. Se encuentra en 4 N Blount St., en el centro de Raleigh. Atienden los lunes y martes de 13.00 a 15.00 hs, y el cuarto sábado del mes, de 10.00 a 12.00 hs.
Despensa del Ejército de Salvación de los condados de Wake y Lee
El Ejército de Salvación del Condado de Wake brinda ayuda de lunes a viernes, de 16.30 a 17.30 hs. Se encuentra en el Centro de Esperanza Judy D. Zelnak, ubicado en Capital Blvd. 1863, Raleigh.
La asistencia de la despensa de alimentos está disponible los martes y jueves de 13.00 a 13.45 hs. Cada hogar puede recibir de una a tres bolsas cada tres meses. Para programar una cita, se aconseja llamar al 919-834-6733.
Manna Kitchen
Manna Kitchen sirven “comidas y alimentos calientes”, de lunes a viernes, en el Centro de Recursos Fayetteville, 128 South King Street en Fayetteville, de 11.30 a 13.00 hs.
