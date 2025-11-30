Calendario de pagos SNAP para Carolina del Norte de diciembre 2025

Tras semanas de suspensión de los pagos del Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) por el cierre gubernamental, los beneficiarios que residen en Carolina del Norte recibirán los recursos en las fechas y orden estipulados en el calendario del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

Fechas y orden de pago de SNAP en diciembre en Carolina del Norte

De acuerdo con el calendario del USDA, en Carolina del Norte los beneficios de SNAP en el último mes del año se realizarán a partir del día 3 de diciembre.

Los pagos de SNAP en Carolina del Norte se realizan de forma escalonada del día 3 al 21 de cada mes (Archivo-Pixabay/SNAP) Pixabay/SNAP

Las transacciones concluirán el día 21 del mismo mes y el orden estará basado en el último dígito del Número de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés) de cada usuario, por lo que será de la siguiente forma:

Si el SSN termina en 1: beneficios disponibles el día 3 de diciembre de 2025.

Si el SSN termina en 2: beneficios disponibles el día 5 de diciembre de 2025.

Si el SSN termina en 3: beneficios disponibles el día 7 de diciembre de 2025.

Si el SSN termina en 4: beneficios disponibles el día 9 de diciembre de 2025.

Si el SSN termina en 5: beneficios disponibles el día 11 de diciembre de 2025.

Si el SSN termina en 6: beneficios disponibles el día 13 de diciembre de 2025.

Si el SSN termina en 7: beneficios disponibles el día 15 de diciembre de 2025.

Si el SSN termina en 8: beneficios disponibles el día 17 de diciembre de 2025.

Si el SSN termina en 9: beneficios disponibles el día 19 de diciembre de 2025.

Si el SSN termina en 0: beneficios disponibles el día 21 de diciembre de 2025.

Cómo solicitar los cupones SNAP en Carolina del Norte

Para solicitar los también llamados cupones de alimentos en la entidad, el beneficiario deberá presentar una entrevista y reunir los documentos necesarios para el trámite, de acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NC DHHS, por sus siglas en inglés).

La solicitud de SNAP en Carolina del Norte puede enviarse a través del sitio web, por correo o realizarse de forma presencial (Archivo-Unsplash/SNAP)

Los papeles necesarios para la solicitud de SNAP deben ser por cada persona que habite el hogar que busca ser beneficiario del programa y son:

Identificación oficial, como licencia de conducir, acta de nacimiento, u otra que sea emitida por el gobierno estadounidense.

Número de Seguro Social

Fecha de nacimiento

Estado de ciudadanía

Comprobantes de ingresos

Facturas de egresos mensuales del hogar

Facturas médicas para cualquier persona mayor de 60 años o personas con discapacidad

Documentos o identificaciones de otros beneficios gubernamentales que reciben, en caso de aplicar

Existen diferentes formas de presentar la solicitud para convertirse en beneficiario del programa:

Por correo electrónico, tras llenar los documentos correspondientes y enviarlos a la oficina local del Departamento de Salud de Carolina del Norte.

Personalmente, en las oficinas del Departamento de Servicios Sociales (DSS, por sus siglas en inglés).

En línea, a través de ePASS.

Quiénes pueden ser beneficiarios de SNAP en Carolina del Norte

Los residentes de Carolina del Norte, deben cumplir con ciertos requisitos de elegibilidad si desean presentar su solicitud como beneficiarios de SNAP, dentro de la lista destacan cosas como:

Para ser beneficiario de SNAP en Carolina del Norte se debe radicar en la entidad y ser ciudadano de Estados Unidos (Archivo-Unsplash/SNAP)

Ser residente de Carolina del Norte y ciudadano estadounidense

Contar con número de Seguro Social o tener el trámite para obtenerlo

No tener empleo o tener ingresos mensuales bajos

Ser mayor de edad o tener alguna discapacidad

Según las últimas actualizaciones registradas por el NC DHHS, se eliminaron varias exenciones para ser beneficiarios de la asistencia nutricional, ahora jóvenes y veteranos podrían calificar, siempre y cuando cumplan con el requisito de trabajo que indica laborar o participar en ciertas actividades aprobadas por un total de 80 horas al mes.