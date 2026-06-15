El DMV implementa un simple cambio que evita miles de rechazos en las licencias de conducir de Carolina del Norte

El Departamento de Vehículos Motorizados de Carolina del Norte (DMV, por sus siglas en inglés) puso en marcha un plan de modernización de tres años para actualizar sus sistemas y trasladar más trámites al formato digital. El proyecto comenzó el pasado marzo y se centra en agilizar la atención a los ciudadanos para evitar un error frecuente.

El error en las oficinas del DMV de Carolina del Norte que causa el rechazo de trámites

Según detalló el portal de Government Technology, como parte de los cambios del DMV, los usuarios ya pueden cargar desde el teléfono los documentos que acreditan el seguro del vehículo. La medida apunta a reducir uno de los problemas más frecuentes en las oficinas: la falta de comprobantes, una de las principales razones por las que muchas personas que asisten a citas no pueden completar sus trámites.

El DMV de Carolina del Norte ahora le permite a los usuarios subir la documentación en línea, para evitar tener que reprogramar sus citas Instagram @northcarolinadmv

Según la subcomisionada Liz Coalts, el organismo detectó que numerosos usuarios eran rechazados por no presentar esa documentación al momento de ser atendidos. Ahora, para evitar que los ciudadanos deban regresar otro día, los empleados del DMV pueden enviar un mensaje de texto con el enlace para subirla al sistema en ese mismo momento.

Esta herramienta ya permitió completar más de 11.000 trámites en Carolina del Norte. Según Coalts, el objetivo es adaptar los servicios a las necesidades de los usuarios y facilitar su experiencia con el organismo.

La transición digital del DMV de Carolina del Norte

En Carolina del Norte y otros estados de EE.UU., el DMV aún opera con sistemas informáticos desarrollados en la década de 1990 y basados en Cobol, un lenguaje de programación antiguo que hoy cuenta con pocos especialistas. Según la subcomisionada Coalts, esta tecnología dificulta la implementación de cambios porque los procesos de licencias, títulos y registros funcionan por separado.

Para modernizar la infraestructura, el organismo ya trabaja con la empresa Kyndryl en un contrato de seis años. El plan contempla tres años para migrar los sistemas a una plataforma en la nube basada en .NET y otros tres años para su mantenimiento y soporte.

El objetivo es integrar todos los servicios del DMV en una única plataforma más moderna y eficiente para empleados y usuarios.

Crecimiento de la población en Carolina del Norte y sus efectos en el DMV

El crecimiento de la población local también aumentó la demanda de servicios del DMV de Carolina del Norte. Desde el 2000, la población creció en 3,1 millones de personas y alcanzó los 11,2 millones de residentes el año pasado.

El cambio en el sistema del DMV busca brindar respuestas a las exigencias actuales de los usuarios Instagram @northcarolinadmv

Sin embargo, la infraestructura, el personal y los recursos de la agencia no se expandieron al mismo ritmo. Brian Shell, vicepresidente de Kyndryl, señaló que las expectativas de los usuarios cambiaron en las últimas décadas y que los sistemas actuales fueron diseñados en una época en la que los trámites por internet prácticamente no existían.

La modernización del DMV busca adaptar el sistema actual a necesidades modernas para ofrecer más servicios digitales a los ciudadanos de Carolina del Norte.

Capacitación de personal en el DMV y nuevas herramientas digitales

Para reducir los tiempos de espera, el DMV revisará sus procesos e incorporará la plataforma MAX, que le permitirá redistribuir la carga de trabajo entre distintas oficinas. Así, una sede con poca demanda puede ayudar a otra que tenga una mayor cantidad de usuarios.

Cómo reestablecer la contraseña del DMV

La plataforma también agiliza la capacitación de los examinadores. Con las nuevas herramientas, el personal puede completar su formación en unas seis semanas y, en algunos casos, adquirir determinadas habilidades en pocos días.

Además, el plan de modernización prevé la incorporación de licencias de conducir y registros de vehículos digitales en dispositivos móviles.