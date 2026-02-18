Adiós a las esperas en el DMV: confirman 10 nuevas ubicaciones en Carolina del Norte para hacer trámites al instante
Las terminales buscan agilizar la renovación de licencias y registros sin tener que asistir a una oficina física
El Departamento de Vehículos Motorizados de Carolina del Norte (NCDMV, por sus siglas en inglés) anunció una importante expansión de sus servicios con la apertura de nuevos quioscos de autoservicio en ubicaciones estratégicas del estado. Esta iniciativa busca reducir los tiempos de espera y agilizar trámites clave, como la renovación de licencias y registros.
Los nuevos quioscos de autoservicio del DMV en Carolina del Norte
Los quioscos NCDMV Express se inauguraron en 2024 y desde entonces se añadieron más puestos adicionales. El lunes se anunciaron 10 nuevas ubicaciones que se distribuyen de la siguiente manera: cinco en Charlotte, dos en Fayetteville/Fort Bragg y tres en Raleigh, Apex y Wake Forest, señaló WRAL News.
De esta manera, las ubicaciones de los nuevos quioscos se suman a las anteriores del estado y quedan de la siguiente manera, según Raleigh News & Observer:
Condado de Wake
- Carlie C’s en New Bern Avenue
- Publix en Forestville Road
- Publix en Walnut Street
- Harris Teeter en Corners Parkway
- Harris Teeter en Oberlin Road
- Harris Teeter en Walnut Street
- Harris Teeter en Broad Street
Condado de Cumberland
- Carlie C’s en Reiller Road
- Harris Teeter en Traemoor Village Drive
- Harris Teeter en Raeford Road
Condado de Mecklenburg
- Publix en Benfield Road
- Harris Teeter en Park Road
- Harris Teeter en Sharon Amity Road
- Harris Teeter en South Boulevard
- Harris Teeter en Central Avenue
- Harris Teeter en University City Boulevard
- Harris Teeter en Smith Farm Road
- Charlotte DMV en Arrowood Road
Tres nuevos quioscos en el condado de Wake elevan el total a siete. El condado de Mecklenburg cuenta con cinco nuevos puestos, que suman un total de ocho.
El condado de Cumberland añade dos nuevos quioscos, lo que da un total de tres; y se planea instalar un cuarto en el Centro de Apoyo al Soldado de la base en primavera, destacó el Departamento de Transporte de Carolina del Norte.
Qué trámites se pueden realizar en los nuevos quioscos del NCDMV
NCDMV es un quiosco de autoservicio que ofrece una manera rápida y sencilla de renovar el registro del vehículo, licencia de conducir o identificación en menos de dos minutos. De acuerdo con la página oficial del organismo, los conductores pueden:
- Renovar la licencia de conducir/identificación estatal e imprimir el Certificado de identificación/conductor temporal (no puede renovar en un quiosco si la última vez renovó en línea).
- Solicitar un duplicado de la licencia de conducir, permiso e identificación estatal, cambiar la dirección e imprimir un certificado de identificación/conductor temporal (debe saber su número de licencia de conducir/identificación para completar la transacción).
- Renovar la matrícula del vehículo e imprimir la calcomanía de la placa y la tarjeta de registro
- Pagar el impuesto a la propiedad de un vehículo nuevo e imprimir la calcomanía de la placa de matrícula y la tarjeta de registro.
- Registrarse para votar (debe completar una transacción de licencia de conducir/identificación para realizar esta tarea).
Paso a paso para utilizar los quioscos de autoservicio del DMV
La entidad destaca que los conductores pueden renovar en cualquier momento, a partir del mes anterior al mes de vencimiento. Si se renueva después del período de gracia, se aplicará un cargo por demora de US$25 al mes e impuestos atrasados.
Entre los honorarios figura una tarifa de US$4,95 por vehículo y un 2 % para tarjeta de crédito/débito. Los pasos son los siguientes, según su sitio web:
- Escanear: se debe escanear la licencia de conducir o registro o escribir el número de licencia, fecha de nacimiento y los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social. Para obtener un duplicado de la licencia o identificación, es necesario el número de Seguro Social completo.
- Pagar: se deben pagar las cuotas mediante tarjeta de crédito o débito
- Imprimir: la calcomanía de registro y placa o Certificado Temporal de Identificación de Conducir y el recibo se imprimirán de inmediato. La credencial renovada o duplicada se enviará por correo a la dirección que figura en los registros del DMV.
Es necesario, antes de acudir a los quioscos, tener los siguientes requisitos:
- La dirección debe ser correcta en el aviso de renovación.
- Se debe tener comprobante de seguro de responsabilidad civil archivado (si se indica en la postal de renovación).
- Se debe tener una inspección de emisiones del vehículo válida en archivo (si corresponde).
