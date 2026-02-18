Adiós a las esperas en el DMV: confirman 10 nuevas ubicaciones en Carolina del Norte para hacer trámites al instante

El Departamento de Vehículos Motorizados de Carolina del Norte (NCDMV, por sus siglas en inglés) anunció una importante expansión de sus servicios con la apertura de nuevos quioscos de autoservicio en ubicaciones estratégicas del estado. Esta iniciativa busca reducir los tiempos de espera y agilizar trámites clave, como la renovación de licencias y registros.

Los nuevos quioscos de autoservicio del DMV en Carolina del Norte

Los quioscos NCDMV Express se inauguraron en 2024 y desde entonces se añadieron más puestos adicionales. El lunes se anunciaron 10 nuevas ubicaciones que se distribuyen de la siguiente manera: cinco en Charlotte, dos en Fayetteville/Fort Bragg y tres en Raleigh, Apex y Wake Forest, señaló WRAL News.

Los quioscos de autoservicio para la renovación de matrículas de vehículos son una forma más rápida de hacer el trámite (Archivo) Recaudador de Impuestos de Miami-Dade

De esta manera, las ubicaciones de los nuevos quioscos se suman a las anteriores del estado y quedan de la siguiente manera, según Raleigh News & Observer:

Condado de Wake

Carlie C’s en New Bern Avenue

Publix en Forestville Road

Publix en Walnut Street

Harris Teeter en Corners Parkway

Harris Teeter en Oberlin Road

Harris Teeter en Walnut Street

Harris Teeter en Broad Street

Condado de Cumberland

Carlie C’s en Reiller Road

Harris Teeter en Traemoor Village Drive

Harris Teeter en Raeford Road

Condado de Mecklenburg

Publix en Benfield Road

Harris Teeter en Park Road

Harris Teeter en Sharon Amity Road

Harris Teeter en South Boulevard

Harris Teeter en Central Avenue

Harris Teeter en University City Boulevard

Harris Teeter en Smith Farm Road

Charlotte DMV en Arrowood Road

En Carolina del Norte los quioscos de autoservicio del DMV permiten realizar trámites como la renovación de la licencia de conducir de forma rápida y sin intermediarios (NCDMV)

Tres nuevos quioscos en el condado de Wake elevan el total a siete. El condado de Mecklenburg cuenta con cinco nuevos puestos, que suman un total de ocho.

El condado de Cumberland añade dos nuevos quioscos, lo que da un total de tres; y se planea instalar un cuarto en el Centro de Apoyo al Soldado de la base en primavera, destacó el Departamento de Transporte de Carolina del Norte.

Qué trámites se pueden realizar en los nuevos quioscos del NCDMV

NCDMV es un quiosco de autoservicio que ofrece una manera rápida y sencilla de renovar el registro del vehículo, licencia de conducir o identificación en menos de dos minutos. De acuerdo con la página oficial del organismo, los conductores pueden:​

Renovar la licencia de conducir/identificación estatal e imprimir el Certificado de identificación/conductor temporal (no puede renovar en un quiosco si la última vez renovó en línea).

e imprimir el Certificado de identificación/conductor temporal (no puede renovar en un quiosco si la última vez renovó en línea). Solicitar un duplicado de la licencia de conducir, permiso e identificación estatal, cambiar la dirección e imprimir un certificado de identificación/conductor temporal (debe saber su número de licencia de conducir/identificación para completar la transacción).

e imprimir un certificado de identificación/conductor temporal (debe saber su número de licencia de conducir/identificación para completar la transacción). Renovar la matrícula del vehículo e imprimir la calcomanía de la placa y la tarjeta de registro

e imprimir la calcomanía de la placa y la tarjeta de registro Pagar el impuesto a la propiedad de un vehículo nuevo e imprimir la calcomanía de la placa de matrícula y la tarjeta de registro.

e imprimir la calcomanía de la placa de matrícula y la tarjeta de registro. Registrarse para votar (debe completar una transacción de licencia de conducir/identificación para realizar esta tarea).

Los quioscos de autoservicio están ubicados en tiendas como Harris Teeter, Carlie C's y Publix (Instagram/@thehometownholler)

Paso a paso para utilizar los quioscos de autoservicio del DMV

La entidad destaca que los conductores pueden renovar en cualquier momento, a partir del mes anterior al mes de vencimiento. Si se renueva después del período de gracia, se aplicará un cargo por demora de US$25 al mes e impuestos atrasados.

Entre los honorarios figura una tarifa de US$4,95 por vehículo y un 2 % para tarjeta de crédito/débito. Los pasos son los siguientes, según su sitio web:

Escanear : se debe escanear la licencia de conducir o registro o escribir el número de licencia, fecha de nacimiento y los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social. Para obtener un duplicado de la licencia o identificación, es necesario el número de Seguro Social completo.

: se debe o escribir el número de licencia, fecha de nacimiento y los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social. Para obtener un duplicado de la licencia o identificación, es necesario el número de Seguro Social completo. Pagar : se deben pagar las cuotas mediante tarjeta de crédito o débito

: se deben pagar las cuotas mediante Imprimir: la calcomanía de registro y placa o Certificado Temporal de Identificación de Conducir y el recibo se imprimirán de inmediato. La credencial renovada o duplicada se enviará por correo a la dirección que figura en los registros del DMV.

Es necesario, antes de acudir a los quioscos, tener los siguientes requisitos: