Frenan el muro fronterizo en Texas: el gobierno de Trump suspende las obras en el Parque Nacional Big Bend

El gobierno de Donald Trump suspendió de manera temporal la construcción del muro fronterizo en el Parque Nacional Big Bend de Texas. Los funcionarios encargados del área de seguridad tomaron esta determinación ante la fuerte oposición bipartidista y las críticas por el daño potencial al ecosistema protegido.

La suspensión temporal de las obras en el Parque Nacional Big Bend

La administración federal detuvo de forma provisional todos los trabajos en el emblemático espacio natural para evaluar el impacto real de las instalaciones de seguridad. La noticia fue anunciada por el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), Rodney Scott, en una publicación de la red social X.

Rodney Scott confirmó que se suspendió temporalmente la construcción del muro fronterizo en el Parque Nacional Big Bend de Texas Captura de pantalla X @CBPCommissioner

Esta suspensión responde a los reclamos constantes sobre la alteración irreversible de un entorno silvestre y desértico de valor ecológico. Los detractores del proyecto señalan que el relieve accidentado y remoto de esta cordillera ya funciona de manera natural como un elemento disuasorio para el paso de migrantes.

Qué quiere construir el gobierno en el Parque Nacional Big Bend, según una demanda

En un video publicado en su cuenta de X, al anunciar la noticia de la paralización de la construcción, Scott declaró: “Puse una pausa en toda actividad en ese parque en lo que respecta a la construcción, hasta que pueda llegar allí y hacer una evaluación personal, hablar con algunos interesados, hablar con la policía local en esa área”.

De acuerdo con una demanda presentada el 14 de agosto por la agrupación El Pueblo de La Junta para la Preservación y la empresa Far Flung Outdoor Center, la CBP adjudicó un contrato multimillonario a la empresa Fisher Sand & Gravel Company para el desarrollo de la obra. El documento afirma que el plan gubernamental contempla la instalación de aproximadamente 62 millas de un muro primario en el límite fronterizo con el territorio mexicano.

Las especificaciones de la acción legal detallan que los contratistas realizarán excavaciones profundas, movimientos de tierra y nivelación mecánica del suelo. Asimismo, asegura que la planificación federal incluye la apertura de caminos de patrullaje, zonas de almacenamiento de materiales, sistemas de drenaje, torres de vigilancia, cámaras con sensores y luces de alta intensidad.

En qué consiste la demanda colectiva contra el desarrollo fronterizo

Los demandantes del documento publicado el 14 de agosto radicaron el recurso judicial ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Occidental de Texas en la División de San Antonio.

en la División de San Antonio. La acción jurídica exige la detención total de las obras con el argumento de que vulneran de forma directa las leyes de conservación del parque .

. La parte demandante sostiene que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, excedió sus facultades legales al omitir que el Congreso otorgó la administración de estas tierras al Servicio de Parques Nacionales.

Los demandantes sostienen que las obras de construcción del muro fronterizo en el Parque Nacional Big Bend de Texas vulneran las leyes de conservación del parque Facebook US Border Patrol, Tucson Sector

La denuncia también resalta que las excavaciones con maquinaria pesada destruirán de manera irreparable el patrimonio arqueológico de las comunidades nativas. El litigio cuenta con el respaldo de líderes indígenas de la tribu Lipan Apache, como la activista Christina Hernández y el practicante religioso Andrew Austin.

La empresa de turismo Far Flung Outdoor Center reclama que las luces permanentes y el muro destruirán la experiencia silvestre que atrae a los visitantes del río Grande. Las víctimas consideran que ninguna compensación económica puede reparar la pérdida de la oscuridad natural y la tranquilidad de este paisaje.