Adiós Ron DeSantis: el candidato favorito de los demócratas para convertirse en gobernador de Florida

El martes 18 de agosto son las elecciones primarias en Florida por la gobernación. Desde el Partido Demócrata, el exrepublicano David Jolly lidera en las encuestas por sus propuestas que incluyen una reforma histórica del seguro de vivienda y la inversión en escuelas públicas comunitarias.

Quién es David Jolly, el candidato que busca conquistar la gobernación de Florida

Jolly nació en Dunedin, condado de Pinellas (Florida), el 31 de octubre de 1972. En 1994 obtuvo una Licenciatura en Artes de la Universidad de Emory y en 2001, un doctorado en leyes en la Universidad George Mason, según consigna su sitio web de campaña.

David Jolly ha sido un reconocido analista político en las cadenas NBC y MSNBC por casi una década John Raoux - FR172371 AP

Después de graduarse, ejerció abogacía en la práctica privada y durante casi una década, se desempeñó como analista político para las cadenas NBC y MSNBC.

Desde el Partido Republicano hasta el Demócrata: la carrera política de Jolly

La carrera política de Jolly pasó por diferentes afiliaciones políticas. Entre 1994 y 2006 trabajó con el equipo del veterano representante Bill Young. Para ese entonces, estaba afiliado al Partido Republicano.

En 2014, David Jolly ganó una elección especial para ocupar el escaño de Bill Young X/@NMDP_advocacy

En 2014, ganó una elección especial con el 44,6% de los votos para ocupar el escaño del fallecido Young. Sirvió como representante por el área de Tampa Bay hasta 2017.

Mientras estuvo en el Congreso, fue destacado como un republicano que trabajaba con ambos partidos en temas como la reforma del financiamiento de campañas, la prevención de la violencia armada, la libertad reproductiva y el medioambiente. Su lucha para combatir la corrupción en Washington fue presentada en el programa 60 Minutes.

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En 2016, perdió su reelección contra el demócrata Charlie Crist, y en 2018 abandonó el Partido Republicano y pasó siete años como independiente.

“Abandoné el partido hace unas cinco semanas. Mi esposa y yo lo hicimos”, dijo Jolly en 2018, cuando anunció su salida del Partido Republicano. “Creo que estaremos más seguros con un gobierno dividido”.

Durante ese tiempo, se dedicó a organizar votantes en torno a la protección de la democracia, la reforma del sistema electoral y el fin del “gerrymandering”.

“No es un político, es una persona”: la campaña de David Jolly por la gobernación de Florida

En abril de 2025, cambió su afiliación al Partido Demócrata y en junio de ese año lanzó oficialmente su candidatura por la gobernación de Florida.

Jolly lanzó su candidatura en junio de 2025 John Raoux - FR172371 AP

“Me han convertido en un defensor del cambio más fuerte e inteligente, y vamos a seguir haciéndolo”, dijo en una entrevista con Politico. “Esta es una campaña que se verá y se sentirá diferente por dentro y por fuera”.

Su campaña se centra en una administración más allá de los partidos políticos que enfrenten las problemáticas principales de Florida. Estas las divide de la siguiente forma, según su página web de campaña:

Crisis de vivienda y seguros: propone crear un fondo estatal para catástrofes que elimine el riesgo de desastres naturales del mercado privado.

propone crear un fondo estatal para catástrofes que elimine el riesgo de desastres naturales del mercado privado. Educación pública: aboga por un aumento masivo en la inversión para escuelas públicas y mejores salarios para maestros.

aboga por un aumento masivo en la inversión para escuelas públicas y mejores salarios para maestros. Salud: su plan incluye la expansión de Medicaid en Florida para garantizar el acceso a la salud de más ciudadanos.

su plan incluye la expansión de Medicaid en Florida para garantizar el acceso a la salud de más ciudadanos. Seguridad de armas: propone prohibir la venta de armas de asalto y establecer verificaciones de antecedentes universales.

David Jolly propone resolver la crisis de vivienda e invertir en la educación pública John Raoux - FR172371 AP

“Costos de vivienda que hacen imposible quedarse. Escuelas con fondos insuficientes y politizadas. Un sistema de salud demasiado caro para que muchas familias puedan confiar en él. Impactos climáticos que amenazan a las comunidades costeras. Esto no son meros argumentos. Es la experiencia vivida por familias trabajadoras en toda Florida”, destaca en relación a sus propuestas de campaña.

Cuál es el estado de la contienda para David Jolly, según las últimas encuestas

Hacia julio de 2026, Jolly se posicionaba como el favorito en las primarias demócratas. Según el sondeo del James Madison Institute (JMI, por sus siglas en inglés), el excongresista contaba con el 42% de apoyo.

Byron Donalds aventaja a David Jolly en las encuestas para gobernador de Florida Instagram @byrondonalds y @davidjollyfl

En enfrentamientos hipotéticos contra los principales candidatos republicanos, Jolly se mantiene competitivo pero se ubica en el segundo lugar: