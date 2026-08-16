El nuevo mapa del TPS en EE.UU.: solo cuatro países mantienen la protección para unos 273 mil inmigrantes

Al 12 de agosto, el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) seguía vigente para 273.200 personas de cuatro naciones. Un estudio, basado en datos federales, mostró el alcance de los cambios aplicados durante el segundo mandato de Donald Trump.

TPS en EE.UU.: cuáles son los cuatro países que todavía mantienen la protección

De acuerdo con un análisis de Pew Research Center, publicado el 12 de agosto, los cuatro países que conservan la designación son:

El Salvador: 170.100 beneficiarios, con residencia requerida en Estados Unidos desde 2001.

170.100 beneficiarios, con residencia requerida en Estados Unidos desde 2001. Ucrania: 101.200 beneficiarios, con residencia requerida desde 2023.

101.200 beneficiarios, con residencia requerida desde 2023. Sudán: 1800 beneficiarios, con residencia requerida desde 2023.

1800 beneficiarios, con residencia requerida desde 2023. Líbano: 140 beneficiarios, con residencia requerida desde 2024.

Los venezolanos representan el grupo más perjudicado por las cancelaciones, con más de 615 mil afectados Fotomontaje realizado con IA

La administración de Joe Biden aprobó las extensiones para El Salvador, Ucrania y Sudán. El Gobierno de Trump prorrogó la designación de Líbano, que concentra solamente 140 beneficiarios. Las cuatro protecciones tienen fechas de vencimiento anteriores al final de 2026. Algunas expirarán desde septiembre.

El análisis utilizó información del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), avisos del Registro Federal y estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) entregadas al Servicio de Investigación del Congreso.

TPS bajo Trump: los 11 países que perdieron la protección y cuántos inmigrantes afecta

Cuando Trump regresó a la presidencia en enero de 2025, 17 países tenían una designación de TPS. Desde entonces, su administración terminó el beneficio para 11 nacionalidades y avanzó con la cancelación para otras dos. Las 11 terminaciones alcanzaron a unos 1.038.600 beneficiarios:

Afganistán: 8100 personas, con residencia requerida desde 2023.

8100 personas, con residencia requerida desde 2023. Camerún: 5000 personas, con residencia requerida desde 2023.

5000 personas, con residencia requerida desde 2023. Haití: 334.900 personas, con residencia requerida desde 2024.

334.900 personas, con residencia requerida desde 2024. Honduras: 51.000 personas, con residencia requerida desde 1998.

51.000 personas, con residencia requerida desde 1998. Myanmar: 4000 personas, con residencia requerida desde 2024.

4000 personas, con residencia requerida desde 2024. Nepal: 7200 personas, con residencia requerida desde 2015.

7200 personas, con residencia requerida desde 2015. Nicaragua: 2900 personas, con residencia requerida desde 1998.

2900 personas, con residencia requerida desde 1998. Sudán del Sur: 230 personas, con residencia requerida desde 2023.

230 personas, con residencia requerida desde 2023. Siria: 6100 personas, con residencia requerida desde 2024.

6100 personas, con residencia requerida desde 2024. Venezuela: 268.200 personas bajo la designación de 2021 y 348.200 bajo la de 2023.

268.200 personas bajo la designación de 2021 y 348.200 bajo la de 2023. Yemen: 2800 personas, con residencia requerida desde 2024.

Los venezolanos representan el 59% de los afectados, con más de 615 mil personas entre ambas designaciones. Algunos beneficiarios venezolanos amparados por la designación previa todavía conservan el TPS, pero su protección vencerá en octubre.

Los haitianos constituyen alrededor del 32% de quienes perdieron el beneficio durante el segundo mandato de Trump. Las cancelaciones para Haití y Siria entraron en vigor el 27 de julio, luego de que la Corte Suprema autorizara al Gobierno a terminar ambas designaciones.

Algunos de los inmigrantes afectados vivían en Estados Unidos desde hacía décadas. Los beneficiarios de Honduras y Nicaragua debían acreditar residencia desde 1998. Sus designaciones se remontan al período posterior al huracán Mitch y a distintas crisis atravesadas por la región.

TPS para Etiopía y Somalia: por qué las cancelaciones siguen frenadas en los tribunales

La administración también avanzó con la finalización del TPS para unos 6100 inmigrantes de Etiopía y Somalia. Sin embargo, tribunales inferiores suspendieron temporalmente ambas medidas mientras continúan los litigios.

La decisión comprende a 5000 etíopes y 1100 somalíes, con residencia requerida desde 2024. La Corte Suprema no se pronunció específicamente sobre esos dos países, aunque su fallo relacionado con Haití y Siria podría incidir en las causas pendientes.

El Gobierno sostiene que las condiciones de los países afectados permiten el retorno de sus ciudadanos. También remarca que el programa debe conservar su carácter temporal y cuestiona las designaciones que permanecieron vigentes durante años o décadas.

Una mayoría de estadounidenses rechaza la eliminación del amparo concedido a los inmigrantes Fotomontaje realizado con IA

TPS en EE.UU.: qué opinan demócratas y republicanos sobre las cancelaciones

En junio de 2025, Pew Research Center preguntó a los adultos estadounidenses si aprobaban la decisión de terminar el TPS para al menos 500 mil inmigrantes. El 59% rechazó la política y el 39% la respaldó.

Las respuestas mostraron diferencias marcadas según la identificación partidaria. Entre los demócratas y los independientes cercanos a ese partido, el 86% desaprobó las cancelaciones y el 13% las apoyó. La tendencia se invirtió entre los republicanos y sus simpatizantes. En ese grupo, el 68% respaldó las terminaciones y el 31% manifestó su desacuerdo.