Empezó la cuenta regresiva para un grupo de migrantes: en 30 días tendrán menos tiempo para quedarse en EE.UU.

Con la entrada en vigor de una nueva regla, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) pondrá fin al sistema conocido como “Duration of Status (D/S)” en menos de 30 días. Con estos cambios, los estudiantes F, visitantes de intercambio J y representantes de medios extranjeros I pasarán de una estadía abierta a un plazo fijo de hasta cuatro años, con menos tiempo para permanecer legalmente.

Visas F, J e I: quiénes quedarán alcanzados por el fin del Duration of Status

El 17 de julio de 2026, el DHS publicó en el Registro Federal la nueva regla que elimina el Duration of Status para reemplazarlo por una fecha fija de admisión (Admit Until Date). Así, los titulares de visas F, J e I recibirán una fecha de vencimiento establecida en su registro de ingreso I-94.

La entrada en vigor de la norma del DHS elimina el Duration of Status para establecer una estadía abierta a un plazo fijo de hasta cuatro años para los estudiantes, visitantes de intercambio y otros migrantes afectados Fotomontaje generado con IA

Antes del cambio, el D/S permitía a los titulares de visas F y J permanecer en Estados Unidos por un tiempo no especificado para completar sus estudios o actividades profesionales.

para completar sus estudios o actividades profesionales. El nuevo esquema fija un máximo de cuatro años de permanencia , aunque el tiempo autorizado podrá ser menor según la duración del programa, la vigencia del pasaporte u otras condiciones aplicables.

, aunque el tiempo autorizado podrá ser menor según la duración del programa, la vigencia del pasaporte u otras condiciones aplicables. Mediante un comunicado de prensa, las autoridades de Seguridad Nacional indicaron que el propósito es reforzar los controles migratorios y reducir irregularidades. “Al implementar límites claros y definidos para estas visas , EE.UU. recupera su capacidad para examinar, investigar y monitorear adecuadamente a las personas dentro de sus fronteras”, señaló el secretario del DHS, Markwayne Mullin.

, EE.UU. recupera su capacidad para examinar, investigar y monitorear adecuadamente a las personas dentro de sus fronteras”, señaló el secretario del DHS, Markwayne Mullin. Es importante remarcar que la modificación continúa sujeta a revisión del Congreso y podría ser motivo de litigios judiciales en el futuro próximo.

Nueva regla del DHS: qué cambia para estudiantes F-1 y visitantes J-1 desde septiembre

A partir de su entrada en vigor, el 15 de septiembre, la norma no acorta de inmediato el plazo de permanencia de todas las personas.

Quienes ya se encuentren en Estados Unidos bajo “Duration of Status” (D/S) podrán seguir en el país hasta la fecha de finalización de su I-20 o DS-2019 (o, en ciertos casos, hasta el vencimiento de su autorización OPT), con un límite de hasta cuatro años desde la entrada en vigor de la regla. En ese régimen transitorio, los estudiantes F-1 conservarán un período de gracia de 60 días y los visitantes de intercambio J-1, de 30 días.

Para esto, es necesario que no abandonen el país norteamericano y completen sus estudios y programas antes del período establecido para la transición.

Esto se debe a que el nuevo esquema de fecha fija aplica a las nuevas admisiones desde esa fecha, o cuando alguien ya presente viaja y reingresa, extiende su programa, cambia de nivel, se transfiere o pide OPT/STEM.

En concreto, los límites establecidos por el DHS se configurarán de esta forma:

Visas F-1 (estudiantes) y J-1 (visitantes de intercambio): el período de admisión será por la duración de su programa específico, pero no podrá exceder un máximo de cuatro años .

el período de admisión será por la duración de su programa específico, pero . Visas I (representantes de medios extranjeros): el tiempo de admisión no excederá los 240 días (90 días para ciertos ciudadanos de la República Popular China), o el tiempo necesario para completar su asignación, lo que sea más corto.

La nueva normativa entrará en vigor el 15 de septiembre y establece un límite máximo de cuatro años de permanencia para estudiantes y visitantes de intercambio X (antes Twitter) @USEmbassyMEX

Por su parte, quienes viajen al extranjero después de la fecha de implementación deben considerar que dejarán de ser admitidos bajo el sistema D/S al reingresar al país norteamericano.

Como parte del procedimiento, recibirán un nuevo registro I-94 con una fecha fija de vencimiento que definirá el tiempo legal de estancia, según consignó la Universidad de Nueva York (NYU, por sus siglas en inglés).

La fecha consignada en el I-94 se determinará al tomar el periodo más corto entre:

La finalización del programa académico

La vigencia del pasaporte

El límite máximo de cuatro años

La duración del permiso de trabajo asociado al estudiante, cuando corresponda

En el caso de los estudiantes con visa F-1 que ingresen o reingresen bajo las nuevas reglas, ahora dispondrán de 30 días para preparar su salida o gestionar otra alternativa migratoria después de concluir sus estudios. Anteriormente, el plazo era de 60 días.

Formulario I-539: cómo pedir una extensión de estadía bajo la nueva regla del DHS

En algunas carreras, el tiempo de duración de los estudios es superior a los cuatro años. En estos casos, las personas deberán solicitar una extensión de estancia a través del formulario I-539 antes de que expire la fecha establecida en el I-94.

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

Para avanzar con este procedimiento, es importante obtener previamente una actualización del I-20 o DS-2019 emitido por la institución educativa.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) realizará luego el análisis de la solicitud, en un proceso que incluirá controles biométricos, revisión de antecedentes y otras vías de verificación, junto con el pago de las tarifas establecidas por el gobierno.