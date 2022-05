Caso Debanhi Escobar: Mhoni Vidente describe cómo cree que fue el crimen

Un caso que conmocionó a México durante las últimas semanas es el de Debanhi Escobar, la joven cuyo cuerpo localizaron en la cisterna de un motel en Nuevo León. Las investigaciones continúan mientras el debate sobre si fue o no un accidente sigue fuerte en las redes sociales. En este contexto, cuando realizaban la búsqueda y no se había encontrado su cuerpo sin vida, sobresalió la predicción de Mhoni Vidente, quien había dicho que la encontrarían en agua y que su luz se había apagado.

También trascendió que la familia de Debanhi recurrió a un vidente para saber dónde buscarla. Ahora, de nuevo, tomó fuerza el mensaje de la astróloga cubana radicada en México, quien reveló al presunto culpable de la desaparición de la joven de 18 años.

Mhoni Vidente habría acertado en su primera predicción sobre el caso de Debanhi Escobar Captura YouTube

El caso de Debanhi Escobar

El 9 de abril, la joven acudió a una fiesta en la que se le vio con vida por última vez. De acuerdo con un video que difundió la Fiscalía de Nuevo León, tuvo diferencias con sus acompañantes, quienes le habrían pedido un taxi de aplicación de manera externa.

Debanhi Escobar trató de defenderse de un hombre que la habría acosado

El conductor de ese vehículo la habría abandonado en medio de la carretera, en donde deambuló y luego se perdió su rastro, hasta que 13 días más tarde, en la cisterna del hotel Nueva Castilla, encontraron su cuerpo sin vida.

En las imágenes que se tienen hasta el momento de las cámaras de seguridad, Debanhi sale y corre de la reunión mientras la sigue un joven, con quien forceja. También se observa cómo llegan más personas para intentar hablar con ella.

Un video de vigilancia mostró a Debanhi Escobar viva al borde de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo

El conductor del taxi está identificado como Juan David Cuéllar y él habría recogido a la joven a las 4:20 de la mañana, bajándola cinco minutos después del vehículo para dejarla sola en el camino. De acuerdo con Mario Escobar, papá de la joven, su hija descendió del automóvil tras ser acosada.

El último audio de Debanhi Escobar, según el taxista que la recogió

No obstante, el conductor rechazó en un programa en vivo cualquier acusación e hizo énfasis en que sus amigas fueron las que la abandonaron.

Las declaraciones de las amigas de Debanhi Escobar

Sarahí e Ivón, dos de las amigas que estaban con Debanhi en la fiesta, declararon que tenían poco tiempo de conocer a la joven y que nada más habían salido juntas cuatro o cinco veces. Aseguraron que fue ella quien actuó de manera agresiva.

Sarahí contó que unas personas intentaron llevarse a Debanhi, pero no lo permitieron porque no los conocían. Narraron que, aunque trataron de llamar al padre de la joven, este nunca les atendió el teléfono. Al subir al taxi, dijeron, no volvieron a saber nada más de ella.

El cuerpo de Debanhi Escobar se encontró en estado de descomposición en el motel Nueva Castilla (Crédito: Telediario/Leonel Rocha)

Las predicciones de Mhoni Vidente sobre Debanhi Escobar

La astróloga y tarotista dijo que las amigas y el chofer de Debanhi tenían la culpa de la su desaparición y muerte: “El taxista tiene algo de culpa, pero quizás, no totalmente, igual que sus amigas”.

Añadió que en la fiesta participaron mafiosos y narcos, en “un ambiente de drogas y alcohol”.

“Por eso no había videos de lo que pasó puertas adentro”, añadió Mhoni Vidente, quien enfatizó que la joven “perdió el control de la situación, se peleó con sus amigas y le habría robado la novia a una de ellas”.

“La matan ahogándola, ahorcándola. Veo que es asfixia, es tan fuerte la mano que la situación se sale de control. Muere el mismo día que desapareció, el 9 de abril, los golpes de la cara son porque la avientan al pozo de agua, cinco metros abajo y completamente lleno con aguas negras contaminadas”, visualizó la astróloga.