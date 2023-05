Clarissa Molina y Vicente Saavedra anularon su compromiso: quién es él

escuchar

La presentadora y modelo dominicana Clarissa Molina anunció a través de sus redes sociales el fin de su compromiso con el empresario Vicente Saavedra. El mensaje de este martes ocurre a más de un año de que hicieran públicas sus intenciones de llegar al altar y tras varios rumores acerca del fin de su relación.

La conductora del programa El gordo y la flaca, que emite Univisón en EE.UU., y su exprometido tenían planes de casarse a inicios de este 2023. No obstante, la boda fue pospuesta, lo cual levantó varias especulaciones entre sus fanáticos, quienes sospechaban que las cosas entre ellos no estaban bien, aunque Molina aseguraba que seguían juntos.

Clarissa Molina anunció a través de sus redes sociales la ruptura con su exprometido Instagram/clarissamolina

Ahora, cuatro meses después de posponer el casamiento, la exreina de belleza dominicana oficializó el fin a través de un breve comunicado en sus historias de Instagram. “Familia, desde siempre les he compartido todos los momentos especiales y felices sobre mi relación, en la cual muy ilusionada acepté la propuesta de compromiso. Hoy me siento lista para compartirles que la relación ha finalizado”, inició su mensaje.

Posteriormente, mostró su gratitud a las personas que están pendientes de su vida y señaló que busca sobrellevar su reciente ruptura con intimidad. “Agradezco de todo corazón el apoyo que siempre me han dado y les pido que por favor entiendan que en este momento de cambio, necesito mi espacio y privacidad sobre este tema”, finalizó.

Clarissa Molina explicó a sus seguidores que busca tener privacidad respecto a su ruptura Instagram/clarissamolina

¿Quién es Vicente Saavedra?

El exprometido de Molina es un empresario y manager de artistas del mundo del entretenimiento. Comenzó su carrera a los 16 años, cuando su gran gusto por la música lo impulsó a buscar oportunidades dentro de la industria de las celebridades. Ahora, a sus 39, ha solidificado una exitosa trayectoria al trabajar con varias disqueras independientes especializadas en el género urbano latino, como White Lion Records y Buddha’s Family. Asimismo, ha colaborado con cantantes famosos como Cosculluela, Farruko, Alexis & Fido y De La Ghetto.

Vicente Saavedra ha trabajado con varios artistas durante su carrera, además ha establecido grandes amistades con ellos, tal es el caso de su amigo Ozuna Instagram/saavedravicente

Respecto a su vida personal, Saavedra es padre de tres hijas: Gia Isabella, de 12 años, Ava Mar, de 13 y Miabella, de tres. En una entrevista realizada por la revista People en 2022, el empresario aseguró que las niñas mayores disfrutaban pasar tiempo con Molina y que estaban felices por su compromiso: “Mis hijas son grandes ya, las mayores tienen 13 y 12 años y son como amiguitas con Clarissa. Siento que he sido un papá responsable, eso es prioridad. Cuando me vieron (con la conductora), me dijeron: ‘¿Estás enamorado?’. Soy reservado para mis cosas y me caracterizo por eso en mi vida personal y profesional. Yo nunca me he casado y están supercontentas”.

Vicente Saavedra es padre de tres hijas Instagram/saavedravicente

¿Cómo se conocieron Clarissa Molina y Vicente Saavedra?

La presentadora y el manager puertorriqueño se conocieron en 2018, durante el rodaje de la comedia romántica Qué león. Ambos se sintieron atraídos, pero en ese entonces tenían vidas muy ocupadas y eso impidió que se diera un romance de inmediato, según detalló el medio que consignó la información.

El flechazo se dio tres años después, cuando la conductora viajó hasta República Dominicana para presentar los Premios Soberano. Saavedra también se trasladó a ese país para que tuvieran su primera cena romántica, la cual estuvo a punto de cancelarse, ya que Molina estaba en un casting para una película y llegó una hora después de lo acordado.

No obstante, el hombre no perdió la paciencia y esperó hasta que su cita estuviera disponible. Siete meses después de ese primer encuentro, la pareja se comprometió durante unas vacaciones en las Islas Vírgenes, en marzo del año pasado.

LA NACION