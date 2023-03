Tuvo una boda soñada en la playa, pero al día siguiente su esposo le dio una noticia fulminante

escuchar

En las redes sociales, las historias de amor suelen tener un lugar de privilegio. Las parejas, por ejemplo, suelen mostrar todos los preparativos para una boda, algo que siempre despierta el interés de muchas personas. También suelen viralizarse las propuestas, los regalos y otras sorpresas entre tiernas y románticas.

Pero, no todo es color de rosa. Como en la vida, en las redes también aparecen cada tanto contenidos donde el amor no florece o termina de manera abrupta.

Este último es el caso de Jillian, una joven canadiense que decidió utilizar su cuenta de TikTok para relatar, mediante un video, la curiosa situación que vivió junto a su esposo. “Bajen un dedo si tuvieron la boda en la playa más hermosa e increíble en una isla privada de México, pero 24 horas después su suegra realizó una intervención a su esposo, porque dijo que era injusto que te de tanta atención a ti y que debería estar dándosela a ella”, subrayó la tiktoker para introducir su particular caso.

Lo extraño del caso, que “cautivó” a los seguidores, es que Jillian y su esposo se casaron y al día siguiente, él decidió dejarla por una petición de su madre: “Él tuvo que elegir entre estar conmigo o con ella, quien lo abofeteó tras enterarse que se casó conmigo. Así que se quitó el anillo de bodas y literalmente me dejó al día siguiente”.

Tuvo una boda soñada, pero al día siguiente su esposo le dio la noticia que nadie quiere oír

En su extenso descargo, la mujer contó cómo continuó esa historia que la descolocó por completo y la llevó de la felicidad absoluta al desamparo. Tras la separación, su esposo le pidió el divorcio, pero el impedimento de un viaje a Sudáfrica estancó el panorama: “Tuviste que seguir casado conmigo durante tus próximos tres años de vida”, soltó, enfurecida Jillian.

Con un nuevo comienzo de historia, esta persona, según el relato de la damnificada, comenzó a tomar cartas en el asunto para no dejar rastro: “Pediste un nuevo número de teléfono y me bloqueaste de todos lados. Luego empezaste a crear un montón de cuentas falsas en Instagram, tratando de engañarme y acosándome”.

Al publicar este video, las reproducciones volaron y llegaron a la increíble cifra de 14 millones. Entre los comentarios, un usuario le consultó sobre la anulación del casamiento, a lo que ella respondió: “Obviamente, lo habría hecho si hubiese podido, pero no es algo que exista en Columbia Británica, no es algo que puedas hacer. Tienes que vivir separados durante un año completo y ambos deben vivir allí antes de poder solicitar el divorcio. Por eso, créeme, he investigado bastante al respecto”, detalló.

Por último, como una parte importante del hilo, la cuñada de Jillian se enteró de la viralización de este contenido y la catalogó como “mentirosa” a ella, entre otros insultos que llevaron a la canadiense a eliminar el contenido, a tal punto de llegar a eliminar su cuenta de Instagram.

