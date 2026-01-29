Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de enero
El National Weather Service de Estados Unidos anticipa que la temperatura rondará entre los 14 y 0 grados Fahrenheit este 29 de enero; además, cuál es el pronóstico para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que la temperatura rondará entre 14 y 0 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.
Mayormente despejado, indica para esta jornada el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.
La probabilidad de precipitación es de 0 %.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: Mayormente despejado.
El tiempo en la noche en Illinois
Temperatura: 0 grados Fahrenheit.
Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Noroeste.
La probabilidad de precipitación es de 0.
Pronóstico:
El pronóstico para los próximos días en Illinois, Aurora
El jueves 30 de enero
- A la mañana, se espera una temperatura de 1 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: Mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 14.
- A la noche, se espera una temperatura de 18 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Chubascos dispersos. Probabilidad de precipitación: 52.
El viernes 31 de enero
- A la mañana, se espera una temperatura de 6 grados Fahrenheit, con un viento de 10 to 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: Parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14.
- A la noche, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 10 to 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: Mayormente Soleado. Probabilidad de precipitación: 13.
