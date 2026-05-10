La ley SB 118 que firmó DeSantis en Florida e impactará a quienes vivan en casas rodantes

El gobernador Ron DeSantis aprobó la ley SB 118 en Florida para modificar el sistema de cargos especiales en los parques de vehículos recreativos, conocidos como RV parks. La normativa prohíbe que los gobiernos locales basen la evaluación en la idea de que el parque está compuesto por unidades residenciales para el cálculo de tasas fijas.

Qué cambia con la ley SB 118 en Florida

La ley SB 118 establece que condados, municipios y distritos especiales deben evaluar estos sitios bajo parámetros comerciales. El criterio técnico ahora se asemeja al tratamiento que reciben hoteles, moteles y otros alojamientos de carácter temporal en el estado.

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La legislación limita el cobro sobre superficies que superen el tamaño estándar de una unidad de casa rodante. Las autoridades fiscales no podrán calcular evaluaciones sobre más de 400 pies cuadrados por espacio de RV o sitio de campamento.

En ese sentido, la normativa protege a los propietarios y operadores de estas unidades frente a cargos inapropiados derivados de una clasificación residencial. El cambio asegura que las evaluaciones no ad valorem (tasas fijas, específicas o basadas en unidades) reflejen la naturaleza comercial de los establecimientos de alojamiento temoral. Las medidas de esta legislación no aplican ni introducen cambios en los impuestos generales.

Cómo se calcularán los cargos bajo la nueva ley

Un punto central de la ley SB 118 es que exige la incorporación del nivel de ocupación en la determinación de las evaluaciones especiales. Las autoridades locales tienen la obligación de considerar cuántos espacios presentan uso efectivo al momento de distribuir las cargas financieras.

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Este principio evita que los parques paguen tasas calculadas sobre una ocupación total, la cual puede ser inexistente durante todo el año en algunos casos. Bajo este criterio, los cargos deben guardar una proporción directa con la utilización real del espacio debido a las variaciones estacionales en la demanda.

Firmada por el gobernador DeSantis: quiénes serán los principales beneficiados por la ley en Florida

Los principales beneficiados serán los propietarios y operadores de parques de vehículos recreativos, ya que la ley impide que estos espacios sean evaluados como si estuvieran compuestos por viviendas permanentes.

La ley SB 118 vincula de forma obligatoria a los condados, municipios y distritos especiales de Florida en sus procedimientos de evaluación. Los distritos especiales independientes y dependientes también entran en este esquema de cumplimiento legal para el presente año fiscal.

Ron DeSantis aprobó la ley SB 118 que prohíbe que los parques de casas rodantes sean gravados como unidades residenciales permanentes Fotomontaje creado con IA (X @KashPatelX/Foto de Maryna Nikolaieva en Unsplash)

Estas instituciones gubernamentales deberán evaluar los parques como establecimientos comerciales y no como espacios compuestos por viviendas permanentes. Ese criterio se aplicará a toda evaluación no ad valorem vinculada con estos terrenos de uso recreativo. La normativa tiene fecha de vigencia del 21 de abril de 2026, según establece el texto legal.