Real ID en California: qué pasa si tienes DACA, TPS o una visa temporal y debes renovar tu licencia

California tiene uno de los volúmenes más altos de trámites REAL ID en el país norteamericano. Miles de personas con DACA, TPS, visas de estudiante, permisos laborales o estadías temporales dependen de la licencia estatal no solo para conducir, sino también para abordar vuelos nacionales y realizar trámites federales. Estos son los requisitos y las condiciones para renovar la credencial.

Cómo renovar la Real ID en California si tienes DACA, TPS o una visa temporal

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) confirmó en su página oficial que los residentes con presencia legal temporal sí pueden obtener o renovar una REAL ID. Aunque el proceso depende de la vigencia de sus documentos migratorios y de la validación de datos en sistemas federales.

Todos los solicitantes de una Real Id deben presentar la solicitud en persona y proporcionar al DMV la documentación original Google Maps

El DMV explica que las personas con presencia legal temporal pueden recibir una licencia con duración limitada, según el vencimiento de su estatus migratorio. Eso significa que un permiso de trabajo próximo a expirar también puede reducir la vigencia de la licencia estatal.

Se necesitan documentos migratorios vigentes para aprobar una renovación REAL ID. La lista incluye:

Tarjetas de autorización de empleo.

Formularios emitidos por el Uscis.

Registros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Comprobantes federales relacionados con programas migratorios temporales.

Además, el solicitante debe presentar prueba de identidad y dos documentos que acrediten residencia en California.

Tras la nueva regla del DMV de California para cumplir con la ley federal Real ID, se planea compartir información detallada de los titulares de licencias de conducir con una base de datos nacional Imagen creada con IA

Qué controles realiza el DMV para aprobar una Real ID en California

La agencia estatal utiliza sistemas federales para validar automáticamente la información migratoria. Cuando existe una diferencia entre nombres, fechas o números de documento, el trámite puede quedar suspendido hasta que el usuario corrija los registros. El DMV recomienda verificar que todos los documentos tengan exactamente la misma información personal antes de acudir a una oficina estatal o subir documentos en línea.

Las personas beneficiarias del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) suelen presentar la tarjeta de autorización de empleo como principal comprobante migratorio. En el caso del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), el DMV acepta documentación federal vinculada al programa de protección temporal.

Para titulares de visas de estudiante, intercambio o trabajo, el organismo revisa la fecha de vencimiento del permiso migratorio autorizado por autoridades federales.

Después de la fecha límite, que estableció el DHS, las licencias e identificaciones estándar no se podrán utilizar para ciertos propósitos federales DHS

Por qué algunas licencias Real ID duran menos para personas con estatus migratorio temporal

California no garantiza una licencia REAL ID con vigencia estándar para quienes tienen permisos migratorios temporales. El DMV establece que la duración del documento estatal puede coincidir con el tiempo autorizado por el gobierno federal para permanecer en territorio estadounidense.

Ese criterio afecta especialmente a residentes con permisos de trabajo cercanos a expirar. Si el Uscis aprueba una extensión migratoria, el usuario necesita actualizar posteriormente la información ante el DMV para extender la vigencia del registro de conducir. El organismo aclara que las bases de datos estatales no actualizan automáticamente la información migratoria federal.

En ese sentido, algunas personas podrían recibir una licencia marcada con la leyenda “Federal Limits Apply”. Esa credencial permite conducir legalmente en California. No obstante, no funciona como documento válido para identificación en vuelos nacionales o edificios restringidos después de la fecha límite federal.