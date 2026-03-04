Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el miércoles 4 de marzo la temperatura rondará entre 33 y 48 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: slight chance rain showers.
La probabilidad de precipitación de 22%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Estenoreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: slight chance rain showers.
El tiempo en la noche en Aurora
- Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Estenoreste
- Probabilidad de precipitación: 22%
- Pronóstico: slight chance rain showers
El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mostly cloudy then patchy fog. Probabilidad de precipitación: 7%.
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: rain showers. Probabilidad de precipitación: 75%.
- A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: patchy fog. Probabilidad de precipitación: 71%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación: 85%.
- A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 27%.
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chance rain showers then mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 32%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación: 89%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 4%.
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mostly clear then slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 22%.
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 52%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 52%.
