Clima en Austin, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 13 de abril al 17 de abril

El pronóstico del tiempo para Austin, Texas, indica que el lunes 13 de abril la temperatura rondará entre 69 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 19%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Austin



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Sur

: 5 a 10 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 19%

: 19% Pronóstico: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Austin, Texas

El lunes 13 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 19%.

El martes 14 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.

El miércoles 15 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.

El jueves 16 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El viernes 17 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.