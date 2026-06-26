Paxton vs. Talarico: últimas encuestas en Texas y quién gana las elecciones 2026

La carrera por uno de los escaños de Texas en el Senado de Estados Unidos aparece como una de las más competitivas de cara a las elecciones de 2026. La última encuesta muestra una contienda prácticamente empatada entre el fiscal general estatal, Ken Paxton, y el representante estatal demócrata James Talarico.

Paxton y Talarico protagonizan una elección abierta y muy reñida

Según el sondeo de junio de 2026 de University of Texas/Texas Politics Project, Paxton obtuvo el respaldo del 43% de los votantes registrados encuestados, mientras que Talarico alcanzó el 42%. La diferencia se encuentra dentro del margen de error de la encuesta, por lo que estadísticamente no existe un líder claro en la disputa.

El estudio fue realizado entre el 5 y el 12 de junio sobre una muestra de 1200 votantes registrados que declararon estar habilitados para participar en la elección. La investigación tiene un margen de error de ±2,83% y fue realizada en línea mediante la plataforma YouGov.

Cómo llegan Paxton y Talarico después de las primarias

La encuesta señala que Paxton logró consolidar el apoyo republicano. El actual fiscal general derrotó en mayo al senador John Cornyn en una segunda vuelta que atrajo una enorme atención política dentro del estado.

En abril, antes de concluir ese proceso interno, apenas el 63% de los votantes republicanos afirmaba que respaldaría a Paxton en un hipotético enfrentamiento contra Talarico. Sin embargo, una vez cerrada la primaria, el apoyo dentro de su partido aumentó considerablemente.

Talarico Apuntó Contra Paxton

Actualmente, el 84% de los republicanos declara que votaría por Paxton si la elección se celebrara hoy. Apenas un 5% apoyaría a Talarico, mientras que porcentajes menores se inclinan por candidatos alternativos o aún no tienen una opinión definida.

Del lado demócrata ocurre un fenómeno similar. Talarico concentra el apoyo del 88% de los votantes identificados con el Partido Demócrata. Apenas un 1% de los demócratas afirma que elegiría a Paxton, mientras que una pequeña proporción se inclina por otras opciones o permanece indecisa.

Los independientes eligen a Talarico, pero aún hay muchos indecisos

Uno de los datos más relevantes de la encuesta aparece entre los votantes independientes, un segmento que representa el 9% de la muestra una vez aplicadas las ponderaciones estadísticas.

El grupo de votantes independientes emerge como el factor decisivo: mientras Talarico lidera con un 40% frente al 12% de Paxton, un 34% de este sector aún se mantiene indeciso Imagen creada con IA

Entre quienes no se identifican con ninguno de los dos grandes partidos, Talarico obtiene una ventaja significativa. El 40% asegura que votaría por el demócrata, frente al 12% que respaldaría a Paxton.

Sin embargo, hay un alto nivel de incertidumbre por la cantidad de personas que todavía no tomaron una decisión. El 34% de los independientes afirma no tener una opinión formada sobre la contienda senatorial.

La economía domina las preocupaciones de los votantes de Texas

Más de la mitad de los votantes, el 54%, considera que la economía nacional está peor que hace un año. En contraste, solo el 26% cree que la situación mejoró, mientras que el 18% sostiene que permanece igual.

Entre los problemas más importantes que enfrenta Texas, las preocupaciones económicas ocupan el primer lugar. Un tercio de los votantes menciona temas vinculados a la inflación, los precios, la economía general, el costo del combustible o el empleo.

Además, los niveles de inquietud son particularmente altos en cuestiones cotidianas. El 66% se declara muy preocupado por el costo de la atención médica, el 65% por el precio de los alimentos y bienes de consumo, el 60% por los costos energéticos y el 52% por el precio de la vivienda.