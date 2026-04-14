Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el martes 14 de abril la temperatura rondará entre 63 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado y luego polvo en suspensión aislado.
La probabilidad de precipitación de 8%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 18 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado y luego polvo en suspensión aislado.
El tiempo en la noche en El Paso
- Velocidad y dirección del viento: 9 a 18 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 8%
- Pronóstico: mayormente nublado y luego polvo en suspensión aislado
El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas
El martes 14 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 18 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego polvo en suspensión aislado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 17 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El miércoles 15 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 17 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El jueves 16 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 17 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 20 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 18 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 18 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El domingo 19 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 16 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El lunes 20 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
LA NACION
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