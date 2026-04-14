Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de abril

El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el martes 14 de abril la temperatura rondará entre 63 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado y luego polvo en suspensión aislado.

La probabilidad de precipitación de 8%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 18 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado y luego polvo en suspensión aislado.

El tiempo en la noche en El Paso



Velocidad y dirección del viento : 9 a 18 mph, Suroeste

: 9 a 18 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 8%

: 8% Pronóstico: mayormente nublado y luego polvo en suspensión aislado

El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas

El martes 14 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 18 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego polvo en suspensión aislado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 17 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El miércoles 15 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 17 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El jueves 16 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 17 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 20 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 18 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 16 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El lunes 20 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.