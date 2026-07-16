Video: Mamdani vio el triunfo de la Argentina en la semifinal del Mundial en una prisión de Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, eligió un escenario poco habitual para seguir la semifinal del Mundial 2026 entre la Argentina e Inglaterra. En lugar de asistir a alguno de los espacios públicos habilitados para ver el torneo, se trasladó a la cárcel de Rikers Island, donde compartió el encuentro con algunos reclusos.

Mamdani siguió el partido Argentina vs. Inglaterra en Rikers

La actividad se realizó en el gimnasio del centro de admisión del complejo penitenciario Rikers Island. De acuerdo con Associated Press, más de 100 internos participaron de la jornada como reconocimiento a su conducta y observaron el partido en una pantalla instalada especialmente para la ocasión.

“El Mundial ha sido un momento mágico para toda la ciudad”, aseguró el alcalde. Además, remarcó que los reclusos también forman parte de Nueva York a pesar de estar privados de su libertas: “Son neoyorquinos y seguirán siendo neoyorquinos cuando salgan de Rikers. Y quería asegurarme de que pudiéramos celebrar este momento juntos", señaló.

Durante la visita, Mamdani recorrió las mesas y conversó con los presentes e incluso bromeó sobre su preferencia entre Argentina e Inglaterra.

Visita de Mamdani y comida especial: la experiencia de reclusos de Rikers para ver el Mundial 2026

Además de la transmisión del partido, los participantes recibieron un menú distinto al habitual. Entre los platos ofrecidos hubo salmón, penne alla vodka y pollo a la parmesana, una propuesta que los propios internos destacaron por diferenciarse de la alimentación cotidiana del establecimiento.

“Tuvimos el privilegio de tener alimentos que realmente no solemos tener y, ya saben lo que digo, he estado encerrado 21 meses, así que pasó mucho tiempo desde que comí comida de verdad como esa”, comentó el recluso Thomas McCoy a Associated Press.

Durante la reunión, los prisioneros disfrutaron de una comida de alta calidad y celebraron el deporte junto a Zohran Mamdani Seth Wenig - AP

Según datos difundidos por las autoridades penitenciarias, desde el inicio del Mundial se organizaron cerca de 90 actividades vinculadas al torneo. En total participaron alrededor de 4500 personas de una población cercana a los 6600 internos alojados en Rikers Island.

Nueva York es sede de la final del Mundial 2026

La Gran Manzana también tendrá un papel central en el cierre del Mundial 2026. La final se disputará el 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, escenario que recibirá el partido por el título tras haber albergado otros encuentros durante el torneo.

La Argentina clasificó a la final del Mundial 2026 tras ganarle 2 a 1 a Inglaterra el miércoles 16 de julio Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Argentina obtuvo el pase a la definición después de vencer 2-1 a Inglaterra en semifinales, mientras que España aseguró su clasificación al superar 2-0 a Francia. Ambos seleccionados definirán al nuevo campeón del mundo.

El encuentro definitivo se disputará a las 15 hs (hora local). El estadio sede, que es el hogar de los Giants y los Jets de la NFL, tiene una capacidad para 80.663 espectadores, según lo informado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en inglés).

Para la final está prevista una ceremonia de clausura con presentaciones musicales, además del primer espectáculo de medio tiempo en la historia del Mundial. Contará con las actuaciones de Post Malone, Robbie Williams e IShowSpeed, además de una interpretación especial del himno nacional de EE.UU. a cargo de Jennifer Hudson.

El espectáculo de medio tiempo reunirá a Shakira, Justin Bieber, Madonna y BTS, bajo la dirección artística de Chris Martin de Coldplay. La entrega del trofeo estará encabezada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, junto al presidente de EE.UU., Donald Trump.