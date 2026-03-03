Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de marzo

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el martes 3 de marzo la temperatura rondará entre 37 y 38 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: nieve ligera probable luego lluvia y nieve.

La probabilidad de precipitación de 92%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: nieve ligera probable luego lluvia y nieve.

El tiempo en la noche en Elizabeth



Velocidad y dirección del viento : 6 mph, Este

: 6 mph, Este Probabilidad de precipitación : 92%

: 92% Pronóstico: nieve ligera probable luego lluvia y nieve

El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: nieve ligera probable luego lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 92%.

: 92%. A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 95%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: lluvia ligera luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 78%.

: 78%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 54%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 54%.

: 54%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 76%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 76%.

: 76%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado luego ligera probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 17%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvia ligera luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 50%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 47%.

: 47%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 36%.

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 31%.