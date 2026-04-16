Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de abril

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el jueves 16 de abril la temperatura rondará entre 62 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 9 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Jacksonville



Velocidad y dirección del viento : 2 a 9 mph, Sur

: 2 a 9 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

El jueves 16 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 17 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El lunes 20 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 18 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El martes 21 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El miércoles 22 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.