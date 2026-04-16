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Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de abril
Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de abril Unsplash

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el jueves 16 de abril la temperatura rondará entre 62 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 9 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Jacksonville

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 9 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

El jueves 16 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 17 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 18 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 19 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El lunes 20 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 18 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El martes 21 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El miércoles 22 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
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