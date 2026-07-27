El plan de cinco pasos de la agencia especial de Mamdani para mejorar el gobierno de Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que la Comisión de Eficiencia Gubernamental, creada bajo su administración, diseñó un plan de cinco pasos para mejorar el gobierno municipal. Las propuestas abordan requisitos considerados “obsoletos, innecesarios y redundantes” con el fin de agilizar permisos y contratos, ahorrar dinero a las pequeñas empresas y mejorar los servicios.

El anuncio de Mamdani sobre el plan para mejorar el gobierno de NYC

La oficina del alcalde publicó un comunicado en el que difundió el plan de cinco pasos del área gubernamental para que la administración municipal funcione “mejor, más rápido y de manera más eficiente”. Las propuestas son el resultado de 10 audiencias públicas a las que asistieron 1220 neoyorquinos de los cinco distritos, con 264 testimonios en vivo y 603 testimonios escritos presentados.

El alcalde Mamdani confirmó que la agencia continuará en funcionamiento en Nueva York de manera permanente Archivo

La administración Mamdani también anunció que la comisión continuará en funcionamiento en una estructura permanente para impulsar la eficiencia gubernamental en los próximos años. “En cada distrito, en cada audiencia, los neoyorquinos nos han dicho una y otra vez que quieren un gobierno que funcione con la misma rapidez y eficiencia que ellos a diario”, declaró Patrick Gaspard, presidente de la Comisión de Eficiencia Gubernamental.

“Desde simplificar los permisos de construcción para abordar con rapidez la crisis de la vivienda hasta facilitar la posibilidad de ofrecer terrazas al aire libre, creemos que estas propuestas contribuirían a que nuestra ciudad sea más asequible y habitable para los trabajadores neoyorquinos”, agregó luego.

Uno por uno: los cinco puntos del plan para mejorar el gobierno de Nueva York

El plan de cinco pasos presentado tras las audiencias públicas incluye las siguientes propuestas:

Uso del espacio público . Busca acelerar y simplificar el proceso para obtener permisos para utilizar la vía pública como rampas, macetas y cafés en la acera. El cambio reduciría el tiempo de tramitación para habilitar terrazas al aire libre, que dura ocho meses, a dos meses y ahorrará a las pequeñas empresas hasta 1800 dólares.

. Busca acelerar y simplificar el proceso para obtener permisos para utilizar la vía pública como rampas, macetas y cafés en la acera. El cambio reduciría el tiempo de tramitación para habilitar terrazas al aire libre, que dura ocho meses, a dos meses y ahorrará a las pequeñas empresas hasta 1800 dólares. Reforma de contrataciones y adquisiciones . Propone reducir el papeleo y simplificar trámites; ahorraría hasta 30 días en los procesos de adquisición. Además, mediante reformas internas, se planea disminuir los plazos de contratación para organizaciones sin fines de lucro calificadas de 13 meses a seis meses.

. Propone reducir el papeleo y simplificar trámites; ahorraría hasta 30 días en los procesos de adquisición. Además, mediante reformas internas, se planea disminuir los plazos de contratación para organizaciones sin fines de lucro calificadas de 13 meses a seis meses. Infraestructura de seguridad vial y gestión de tierras . El objetivo es acelerar los proyectos, como las ciclovías, en al menos un 33%. Asimismo, se reduciría el tiempo para la venta de parcelas pequeñas de tierra municipal de siete meses a 90 días, lo que podría generar más de US$200 millones en ingresos para la ciudad por la venta de lotes excedentes.

. El objetivo es acelerar los proyectos, como las ciclovías, en al menos un 33%. Asimismo, se reduciría el tiempo para la venta de parcelas pequeñas de tierra municipal de siete meses a 90 días, lo que podría generar más de US$200 millones en ingresos para la ciudad por la venta de lotes excedentes. Simplificación de permisos de construcción . Propone crear un centro de permisos centralizado que agrupe 40 aprobaciones de 18 agencias y oficinas distintas en un solo lugar para facilitar la gestión de trámites relacionados con la construcción y el desarrollo de vivienda.

. Propone crear un centro de permisos centralizado que agrupe 40 aprobaciones de 18 agencias y oficinas distintas en un solo lugar para facilitar la gestión de trámites relacionados con la construcción y el desarrollo de vivienda. Fondo de reserva. Establece un objetivo de reservas del 12% de los ingresos fiscales totales de la ciudad para asegurar la estabilidad financiera a largo plazo. También incluye estándares de servicio para revisar contrataciones y promociones en un plazo de 14 días y solicitudes de proyectos de capital en 40 días.

El anuncio de Mamdani sobre su nuevo canal de difusión para hispanos

Qué es la agencia especial que creó Mamdani para mejorar el gobierno de Nueva York

El 28 de mayo de 2026, Mamdani anunció la creación de la Comisión de Eficiencia Gubernamental. La agencia funciona con un modelo similar al del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) que aplicó el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en 2025.

El plan de cinco pasos de la agencia de Mamdani incluye reformas en el uso del espacio público, trámites, proyectos viales y permisos de construcción @NYCMayor

“La Comisión de Eficiencia Gubernamental analizará a fondo el funcionamiento del gobierno municipal e identificará las reformas necesarias para ofrecer servicios más rápidos, inteligentes y eficaces a la gente trabajadora”, declaró Mamdani en la presentación.