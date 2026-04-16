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Clima en Naperville, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Naperville, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de abril
Clima en Naperville, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de abril

El pronóstico del tiempo para Naperville, Illinois, indica que el jueves 16 de abril la temperatura rondará entre 51 y 71 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 48%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Naperville

  • Velocidad y dirección del viento: 10 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 48%
  • Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Naperville, Illinois

El jueves 16 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El viernes 17 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 90%.

El sábado 18 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 90%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.

El domingo 19 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El lunes 20 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: helada aislada y luego soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El martes 21 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El miércoles 22 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
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