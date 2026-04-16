Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de abril

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el jueves 16 de abril la temperatura rondará entre 52 y 70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 39%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Oestenoroeste

: 5 a 10 mph, Oestenoroeste Probabilidad de precipitación : 39%

: 39% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El jueves 16 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El viernes 17 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 94%.

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 72%.

: 72%. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego helada aislada. Probabilidad de precipitación: 7%.

El lunes 20 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: helada aislada y luego soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El martes 21 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El miércoles 22 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.