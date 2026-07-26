Revisan el formulario I-130 del Uscis: quedan menos de 60 días para el procedimiento administrativo de migrantes

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) publicó un aviso para revisar el Formulario I-130 que usan ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales para iniciar el trámite migratorio de un familiar. El plazo para comentarios públicos vence el 14 de septiembre, dentro de un procedimiento exigido por la Paperwork Reduction Act de 1995.

Qué establece la revisión del formulario para pedir a un familiar

El Formulario I-130 habilita a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales a pedir la inmigración de un familiar beneficiario , según el aviso publicado en el Registro Federal.

habilita a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales a , según el aviso publicado en el Registro Federal. El Formulario I-130A exige que ese beneficiario certifique datos de la petición.

exige que ese beneficiario certifique datos de la petición. El trámite lleva el expediente USCIS-2007-0037 y el número de control OMB 1615-0012.

El Formulario I-130 habilita a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales a pedir la inmigración de un familiar Captura de pantalla

Cuánto dura la consulta pública sobre el trámite migratorio

Uscis publicó el aviso el 16 de julio y aceptará observaciones durante 60 días, hasta el 14 de septiembre .

. Las respuestas deben enviarse en inglés a través de Regulations.gov, con el expediente USCIS-2007-0037

El proceso responde a la Paperwork Reduction Act de 1995, que exige revisar de manera periódica la información que se solicita a los ciudadanos, según el aviso federal.

Uscis aceptará observaciones sobre el formulario hasta el 14 de septiembre Fotomontaje editado con IA

Cuántos tramitan pedidos de reunificación familiar

Uscis proyecta 472.753 solicitudes anuales del Formulario I-130, con una carga estimada de 2,3 horas por respuesta, según el Registro Federal.

con una carga estimada de 2,3 horas por respuesta, según el Registro Federal. El Formulario I-130A suma otras 438.179 respuestas anuales , con 0,4 horas de carga cada una

, con 0,4 horas de carga cada una La carga combinada llega a 2.019.008 horas anuales y un costo estimado de US$378.202.400 para los solicitantes.

El Uscis proyecta 472.753 solicitudes anuales del Formulario I-130 Freepik - Freepik

Datos a tener en cuenta sobre el procedimiento administrativo para el formulario I-130

Las personas que pueden comentar sobre el documento son el público en general y otras agencias federales y esto no implica que se modifique el formulario. No obstante, se deben tomar en cuenta estos requisitos:

Idioma : los comentarios deben presentarse en inglés o incluir una traducción al inglés.

: los comentarios o incluir una traducción al inglés. Plazo : el período de comentarios cierra el 14 de septiembre de 2026, transcurridos los 60 días desde la publicación del aviso.

: el período de comentarios cierra el 14 de septiembre de 2026, transcurridos los 60 días desde la publicación del aviso. Consultas: el canal no atiende reclamos sobre casos individuales. Para el estado de un trámite propio corresponde usar Case Status Online en el sitio de Uscis o llamar al 800-375-5283.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.