Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 13 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Antonio, Texas, indica que el lunes 13 de abril la temperatura rondará entre 70 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 16%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sursureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en San Antonio
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Sursureste
- Probabilidad de precipitación: 16%
- Pronóstico: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en San Antonio, Texas
El lunes 13 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.
El martes 14 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.
El miércoles 15 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.
El jueves 16 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El viernes 17 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El sábado 18 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.
El domingo 19 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.
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