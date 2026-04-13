Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de abril

El pronóstico del tiempo para San Antonio, Texas, indica que el lunes 13 de abril la temperatura rondará entre 70 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 16%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en San Antonio



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Sursureste

: 5 a 10 mph, Sursureste Probabilidad de precipitación : 16%

: 16% Pronóstico: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en San Antonio, Texas

El lunes 13 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El martes 14 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El miércoles 15 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.

El jueves 16 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El viernes 17 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.