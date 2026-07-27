¿Nuevas encuestas en Texas? Abbott comparte las probabilidades en el Senado entre Paxton y Talarico

El gobernador de Texas, Greg Abbott, volvió a respaldar públicamente la candidatura del fiscal general Ken Paxton para el Senado de Estados Unidos al compartir una proyección que lo muestra por delante del demócrata James Talarico. La elección general se celebrará el 3 de noviembre y esta disputa es una de las contiendas más observadas del ciclo electoral.

Qué muestran los porcentajes de Paxton y Talarico compartidos por Abbott

La información surge de un mensaje publicado por el funcionario el 24 de julio en su cuenta oficial de X. Allí, compartió un gráfico de un mercado de predicciones, que otorgaba a Paxton un 56% de probabilidades de victoria frente al 44% de Talarico.

Greg Abbott compartió un gráfico del mercado de predicciones Kalshi, que muestra una ventaja de Ken Paxton sobre James Talarico en la carrera por el Senado de Estados Unidos en Texas X @GregAbbott_TX

“Talarico el excéntrico a punto de quedar tostado en Texas... todo mientras los demócratas nacionales incineran su dinero”, escribió en el mensaje que cita otra publicación con los datos.

El gráfico difundido por Abbott corresponde a Kalshi, una plataforma de mercados de predicción autorizada en EE.UU., donde los participantes compran y venden contratos según el resultado que esperan para distintos acontecimientos, incluidas las elecciones. Además de esas probabilidades, también se incluían otros indicadores sobre la campaña.

En el apartado de recaudación de fondos, Talarico figuraba con US$68,6 millones, frente a US$9,2 millones de Paxton. Además, los datos señalaban que el 54% de las contribuciones del demócrata provenían de pequeños donantes, mientras que en el caso del republicano ese porcentaje era del 19%.

Las encuestas muestran una carrera ajustada entre Paxton y Talarico en Texas

Más allá de las probabilidades publicadas por Kalshi, el promedio de encuestas elaborado por Real Clear Polling refleja un escenario prácticamente empatado. Al 27 de julio, el republicano Paxton aparece con 45,2% de intención de voto frente al 44,6% de Talarico, una diferencia de apenas 0,6 puntos porcentuales, por lo que la contienda figura como “Toss Up”, es decir, sin un favorito claro.

El promedio de las encuestas de Texas muestra un empate técnico entre Paxton y Talarico Real Clear Politics

De acuerdo con un análisis de Associated Press, la elección para renovar el escaño de Texas en el Senado federal es considerada una de las más competitivas del país y podría tener impacto en el equilibrio de fuerzas dentro de la Cámara Alta.

La diferencia de recaudación entre Talarico y Paxton en Texas

La elección entre Paxton y Talarico presenta contrastes en el financiamiento de las campañas. De acuerdo con Associated Press, el demócrata informó una recaudación de US$21,5 millones en el último período, mientras que el republicano declaró US$7,5 millones, una ventaja económica para el candidato demócrata en esta etapa de la campaña.

Talarico Apuntó Contra Paxton

No obstante, la agencia señala que Paxton mantiene un gran respaldo entre buena parte del electorado republicano pese a las controversias que atravesó durante los últimos años, por lo que la elección continúa abierta y es seguida de cerca a nivel nacional.

Los votantes de Texas elegirán a su próximo senador federal el 3 de noviembre, durante las elecciones legislativas de mitad de mandato en EE.UU. Para erigirse como el candidato republicano, Paxton debió ir a una segunda vuelta de la interna ante John Cornyn, donde se impuso con el 63,8% de los votos.