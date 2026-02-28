Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de febrero

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 30 y 47 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 6 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probables chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación : 55%.

: 55%. A la noche, se espera una temperatura de 17 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve posibilidad de chubascos de nieve luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 24%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado luego leve posibilidad de llovizna de nieve. Probabilidad de precipitación: 24%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 54%.

: 54%. A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia y nieve probables. Probabilidad de precipitación: 74%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: llovizna probable. Probabilidad de precipitación : 68%.

: 68%. A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: posibilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación: 30%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: posibilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación : 45%.

: 45%. A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: llovizna probable. Probabilidad de precipitación: 58%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: llovizna probable. Probabilidad de precipitación : 56%.

: 56%. A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: llovizna probable. Probabilidad de precipitación: 56%.