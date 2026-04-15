Europa estrenó un nuevo sistema de control de fronteras: qué deben hacer los viajeros que llegan desde USA
El programa permite registrar a los viajeros de países no miembros de la UE que ingresen por una “estancia de corta duración”, según consignó el sitio oficial
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La Unión Europea implementó el “Sistema Europeo de Entrada/Salida (SEE)“ para controlar a quienes entran y salen del territorio. Este nuevo mecanismo obliga a que los turistas registren su fotografía, huellas dactilares y datos del pasaporte cada vez que crucen una frontera.
Qué se sabe de la nueva política fronteriza presentada por la Unión Europea
El sistema se había puesto en marcha el 12 de octubre de 2025 por fases y entró en vigor el pasado 10 de abril de este año.
El programa permite registrar a los viajeros de países no miembros de la UE que ingresen por una “estancia de corta duración”, según consignó el sitio oficial de la Unión Europea.
Por “estancia de corta duración” se comprende todo viaje de hasta 90 días dentro de cualquier período de 180 días.
Este tiempo será el punto de referencia para los 29 países europeos que utilicen el EES, entre los que se encuentran:
- Alemania
- Austria
- Bélgica
- Bulgaria
- Croacia
- Dinamarca
- España
- Portugal
- Suiza
Cómo funciona el sistema de control de fronteras
El sistema recopila diferentes datos de los usuarios, como el documento de viaje, información personal, así como fechas, lugares de entrada y salida, más las denegaciones de ingreso. La medida se implementará en dos etapas:
- Registro inicial de datos personales: la primera vez que un viajero cruce la frontera, debe facilitar sus datos personales. Estos datos, junto con la información del documento de viaje, se registran en un archivo digital.
- Recolección de datos biométricos: durante esa primera entrada, los agentes de control de pasaportes tomarán una fotografía de la cara y escanearán las huellas dactilares.
Si la persona no requiere visado para ingresar a la Unión Europea, se van a registrar sus impresiones dactilares y la imagen facial.
En el caso de que tenga una visa de corta duración, solo se tomará la fotografía, puesto que las huellas ya están en el sistema.
Razones detrás del nuevo programa
La creación de EES prevé modernizar el control de las fronteras, la seguridad y el control migratorio.
De acuerdo con la Unión Europea, este sistema prevé sustituir el sellado manual de pasaporte y así agilizar las filas en los controles de frontera.
De igual modo, permite un seguimiento más preciso de las entradas y salidas de los turistas el espacio Schengen a través del uso de los datos biométricos.
“Con el EES, los viajeros pasarán menos tiempo en la frontera gracias a unos controles más rápidos, las opciones de autoservicio y la posibilidad de facilitar la información por adelantado“, destacó la UE.
Al proporcionar a los agentes de fronteras y autoridades policiales acceso a información relevante de los viajeros, el EES ayudará a detectar riesgos para la seguridad de la UE, proteger a menores de edad y reducir los casos de identidad errónea.
Cómo agilizar los trámites del ESS
Para acelerar el proceso del Sistema de Entradas y Salidas (EES), los viajeros disponen de varias herramientas y opciones tecnológicas. Estas incluyen:
Pasaporte biométrico
Contar con un pasaporte biométrico es esencial para acceder a los métodos de cruce automatizados. Sin este tipo de documento, no se pueden utilizar los sistemas de autoservicio.
Sistemas de autoservicio
En los pasos fronterizos donde estén disponibles, los viajeros pueden utilizar equipos específicos para realizar su registro inicial o comprobar si sus datos ya están en el sistema.
Estos equipos permiten cargar la información para que un agente de control de pasaportes la verifique posteriormente de forma más rápida.
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