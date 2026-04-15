Prohibición de autos en Nueva York: el anuncio de Mamdani que cambiaría para siempre una parte de Brooklyn

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó un plan junto con el Departamento de Transporte local (DOT, por sus siglas en inglés) para rediseñar Grand Army Plaza en Brooklyn. La propuesta implica la prohibición de los automóviles en una parte del espacio para facilitar el tránsito y mejorar el servicio de autobuses. Las autoridades realizarán talleres públicos del 23 al 29 de abril.

El anuncio de Mamdani que cambiaría para siempre una parte de Brooklyn

El 13 de abril, la oficina de Mamdani informó en un comunicado los detalles de la propuesta para rediseñar el área alrededor de Grand Army Plaza en Brooklyn.

La medida apunta a crear un espacio público de primer nivel y mejorar la seguridad de peatones y ciclistas, a través de la conexión del Arco Conmemorativo de Soldados y Marineros con Prospect Park.

El plan de Mamdani transformaría Grand Army Plaza, en Brooklyn, con un nuevo rediseño que prioriza la seguridad de peatones y ciclistas DOT

En su página web, el DOT indicó que el proyecto incluirá la reconstrucción de la calzada y la introducción de nuevos materiales de diseño urbano.

Se adaptarán las futuras zonas peatonales a la altura habitual de las aceras, se añadirá mobiliario urbano y luminarias, se plantarán árboles y se crearán nuevas zonas ajardinadas.

¿Dónde estarían prohibidos los autos en el nuevo desarrollo de Nueva York?

Si bien no se cerrará por completo el espacio al público, el proyecto prohibiría la conexión directa de vehículos entre Union Street y Eastern Parkway. Para conseguirlo, desviaría el tráfico por el lado norte de la rotonda.

“Grand Army Plaza es la puerta de entrada al Prospect Park, el corazón de Brooklyn, y debería recibir a los neoyorquinos con un diseño urbano que priorice la seguridad”, expresó el alcalde Mamdani.

Asimismo, enfatizó los riesgos que representa el diseño actual. “Cualquiera que haya intentado cruzar por aquí sabe lo peligrosas y caóticas que pueden ser las calles. Este rediseño era necesario desde hace mucho tiempo y aportará una sensación de tranquilidad y disfrute a uno de los espacios públicos más importantes de Brooklyn", aseguró.

El diseño actual de Grand Army Plaza (izquierda) y la propuesta del DOT (derecha) DOT

Las sesiones en Nueva York para opinar sobre la propuesta de Brooklyn

Para escuchar a los ciudadanos y debatir al respecto, el NYC DOT organizará sesiones públicas virtuales y presenciales en fechas y lugares determinados:

Jueves 23 de abril, de 16 a 18 hs: visitar la carpa del NYC DOT al sur del Arco de los Soldados y Marineros en Grand Army Plaza. En caso de lluvia, el evento se realizará en el vestíbulo principal de la Biblioteca Pública de Brooklyn. Las autoridades piden al público que utilice la entrada principal.

visitar la carpa del NYC DOT al sur del Arco de los Soldados y Marineros en Grand Army Plaza. En caso de lluvia, el evento se realizará en el vestíbulo principal de la Biblioteca Pública de Brooklyn. Las autoridades piden al público que utilice la entrada principal. Sábado 25 de abril, de 10 a 13 hs: acudir a la carpa al sur del Arco de los Soldados y Marineros en Grand Army Plaza. En caso de precipitaciones, el evento se llevará a cabo en el área de Civic Commons de la Biblioteca Pública de Brooklyn.

acudir a la carpa al sur del Arco de los Soldados y Marineros en Grand Army Plaza. En caso de precipitaciones, el evento se llevará a cabo en el área de Civic Commons de la Biblioteca Pública de Brooklyn. Miércoles 29 de abril, de 18 a 19.30 horas, por Zoom: las personas pueden inscribirse para la reunión virtual en el enlace que compartió la oficina de Mamdani.

“Grand Army Plaza pronto funcionará como una puerta de entrada a un parque de primer nivel, agilizando el tráfico y brindando mejoras muy necesarias en la seguridad de peatones y ciclistas. Animo a los residentes de Brooklyn a asistir a los próximos talleres para obtener más información sobre la propuesta y ayudar a dar forma al futuro de una de las joyas más preciadas del área“, manifestó el presidente del distrito de Brooklyn, Antonio Reynoso.

El anuncio de Mamdani en sus primeros 100 días como alcalde de Nueva York

Plazos de la propuesta de Mamdani que cambiaría para siempre una parte de Brooklyn

Las autoridades no especificaron cuándo comenzarán las obras, y actualmente no hay un presupuesto ni un cronograma definidos para el plan. No obstante, en su página el DOT compartió las siguientes fechas clave: