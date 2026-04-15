Prohibición de autos en Nueva York: el anuncio de Mamdani que cambiaría para siempre una parte de Brooklyn
El objetivo es facilitar el tránsito y optimizar el servicio de autobuses en una de las rutas más transitadas; el DOT finalizará el diseño del proyecto mediante una serie de talleres públicos que comienzan el 23 de abril
- 4 minutos de lectura'
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó un plan junto con el Departamento de Transporte local (DOT, por sus siglas en inglés) para rediseñar Grand Army Plaza en Brooklyn. La propuesta implica la prohibición de los automóviles en una parte del espacio para facilitar el tránsito y mejorar el servicio de autobuses. Las autoridades realizarán talleres públicos del 23 al 29 de abril.
El anuncio de Mamdani que cambiaría para siempre una parte de Brooklyn
El 13 de abril, la oficina de Mamdani informó en un comunicado los detalles de la propuesta para rediseñar el área alrededor de Grand Army Plaza en Brooklyn.
La medida apunta a crear un espacio público de primer nivel y mejorar la seguridad de peatones y ciclistas, a través de la conexión del Arco Conmemorativo de Soldados y Marineros con Prospect Park.
En su página web, el DOT indicó que el proyecto incluirá la reconstrucción de la calzada y la introducción de nuevos materiales de diseño urbano.
Se adaptarán las futuras zonas peatonales a la altura habitual de las aceras, se añadirá mobiliario urbano y luminarias, se plantarán árboles y se crearán nuevas zonas ajardinadas.
¿Dónde estarían prohibidos los autos en el nuevo desarrollo de Nueva York?
Si bien no se cerrará por completo el espacio al público, el proyecto prohibiría la conexión directa de vehículos entre Union Street y Eastern Parkway. Para conseguirlo, desviaría el tráfico por el lado norte de la rotonda.
“Grand Army Plaza es la puerta de entrada al Prospect Park, el corazón de Brooklyn, y debería recibir a los neoyorquinos con un diseño urbano que priorice la seguridad”, expresó el alcalde Mamdani.
Asimismo, enfatizó los riesgos que representa el diseño actual. “Cualquiera que haya intentado cruzar por aquí sabe lo peligrosas y caóticas que pueden ser las calles. Este rediseño era necesario desde hace mucho tiempo y aportará una sensación de tranquilidad y disfrute a uno de los espacios públicos más importantes de Brooklyn", aseguró.
Las sesiones en Nueva York para opinar sobre la propuesta de Brooklyn
Para escuchar a los ciudadanos y debatir al respecto, el NYC DOT organizará sesiones públicas virtuales y presenciales en fechas y lugares determinados:
- Jueves 23 de abril, de 16 a 18 hs: visitar la carpa del NYC DOT al sur del Arco de los Soldados y Marineros en Grand Army Plaza. En caso de lluvia, el evento se realizará en el vestíbulo principal de la Biblioteca Pública de Brooklyn. Las autoridades piden al público que utilice la entrada principal.
- Sábado 25 de abril, de 10 a 13 hs: acudir a la carpa al sur del Arco de los Soldados y Marineros en Grand Army Plaza. En caso de precipitaciones, el evento se llevará a cabo en el área de Civic Commons de la Biblioteca Pública de Brooklyn.
- Miércoles 29 de abril, de 18 a 19.30 horas, por Zoom: las personas pueden inscribirse para la reunión virtual en el enlace que compartió la oficina de Mamdani.
“Grand Army Plaza pronto funcionará como una puerta de entrada a un parque de primer nivel, agilizando el tráfico y brindando mejoras muy necesarias en la seguridad de peatones y ciclistas. Animo a los residentes de Brooklyn a asistir a los próximos talleres para obtener más información sobre la propuesta y ayudar a dar forma al futuro de una de las joyas más preciadas del área“, manifestó el presidente del distrito de Brooklyn, Antonio Reynoso.
Plazos de la propuesta de Mamdani que cambiaría para siempre una parte de Brooklyn
Las autoridades no especificaron cuándo comenzarán las obras, y actualmente no hay un presupuesto ni un cronograma definidos para el plan. No obstante, en su página el DOT compartió las siguientes fechas clave:
- Abril de 2026: celebración de talleres públicos.
- Mayo de 2026: presentación de las Juntas Comunitarias 6 y 8.
- Verano de 2026: revisión inicial de la Comisión de Preservación de Monumentos Históricos y Diseño Público.
- Verano de 2026: finalización del estudio del Proceso de Desarrollo del Alcance del Proyecto de Capital (CPSD, por sus siglas en inglés).
- Estudio posterior, explorar opciones para la reconstrucción y continuar las conversaciones sobre el diseño de Vanderbilt Avenue y Underhill Avenue como parte del Plan de Uso Mixto de Atlantic Avenue (AAMUP).
Otras noticias de Agenda EEUU
Programa 287(g). Cómo las políticas de Ron DeSantis a favor del ICE han influido en la vida de los migrantes en Florida
Texas. Abbott amenaza con retirar US$110 millones en fondos por la política sobre el ICE en Houston
Miércoles 15 de abril. Prórroga del IRS: dudas de última hora para hacer la declaración de taxes en EE.UU.
- 1
Violentos incidentes cerca de la Gobernación, mientras Kicillof protestaba con intendentes en Buenos Aires
- 2
Por qué el precio del usado se convirtió en el nuevo problema del mercado inmobiliario: “Tiene un atraso de casi el 30%”
- 3
Massimo Faggioli: “Para Trump el Vaticano debe someterse a su mesianismo político”, pero León XIV “sacó sus garras”
- 4
Milei: cuando toca la mala hora