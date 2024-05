Comidas gratis para niños en Nueva York este verano: cómo acceder al programa del gobierno

El inicio de las vacaciones de verano en Estados Unidos no solo conlleva el auge del turismo, sino también iniciativas solidarias a lo largo y ancho de ese país. En particular, en la ciudad de Nueva York, donde el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y el Departamento de Educación de Nueva York lanzaron el programa Free Summer Meals. Esta iniciativa proporcionará comidas gratuitas a niños de familias de bajos ingresos durante el verano, lo que asegura que ninguno de ellos pase hambre mientras no están en la escuela.

Free Summer Meals es un programa que tiene como objetivo ofrecer desayunos y almuerzos gratuitos a niños de familia de bajos recursos. La distribución se hará en diversos puntos estratégicos de los cinco condados de la ciudad de Nueva York, lo que incluye parques, escuelas, bibliotecas y food trucks. El plan comenzará el 27 de junio y se extenderá hasta el 30 de agosto de 2024.

Las organizaciones comunitarias (no asociadas con el Departamento de Juventud y Desarrollo Comunitario) que no tienen fines de lucro pueden ser elegibles para recoger comidas para su comunidad. Estas deben servirse en lugares designados aprobados. Para eso, los interesados deben registrarse en la página web oficial y seguir los pasos estipulados.

La entrega de comida gratis comenzará el próximo 27 de junio y terminará el 30 de agosto Imagen de Freepik

Fechas y horarios de servicio

Inicio del programa: 27 de junio de 2024

Fin del programa: 30 de agosto de 2024

Excepción: no habrá servicio el 4 de julio debido a la celebración del Día de la Independencia. Sin embargo, el servicio se reanudará el 5 de julio.

Horarios de las comidas:

Desayuno: 8 a 9.15 hs (hora del este)

Almuerzo: 11 a 13.15 hs

Los niños solo deben acudir a cualquier centro de entrega y se les facilitará la comida Dragos Condrea - Imagen de DC Studio en Freepik

Localidades de distribución

Las comidas se distribuirán en varias ubicaciones estratégicas para facilitar el acceso a todas las familias. A través del comunicado oficial se podrá acceder a la lista completa.

Manhattan

The River School: 425 East 35th Street, New York, NY 10016

Washington Irving High School Complex: 40 Irving Place, New York, NY 10003

Bronx

PS 119 Dr. Emmett W Bassett: 1075 Pugsley Avenue, Bronx, NY 10472

PS 5 Port Morris: 564 Jackson Avenue, Bronx, NY 10455

Brooklyn

PS 181 Brooklyn: 1023 New York Avenue, Brooklyn, NY 11203

PS 170: 619 72nd Street, Brooklyn, NY 11209

JHS 223 The Montauk School: 4200 16th Avenue, Brooklyn, NY 11219

Queens

PS. 7 Louis F. Simeone: 80-55 Cornish Avenue, Elmhurst, NY 11373

Staten Island

Curtis High School: 105 Hamilton Avenue, Staten Island, NY 10301

CSI High School for International Studies: 100 Essex Drive, Staten Island, NY 10314

El programa de comidas gratuitas de verano en Nueva York es completamente accesible para cualquier persona menor de 18 años. No se requiere registro, documentación ni identificación. Los niños y adolescentes simplemente deben acudir a uno de los lugares mencionados durante los horarios de servicio para recibir su comida.

El departamento de Agricultura de Estados Unidos y el departamento de Educación de Nueva York trabajarán en conjunto para ofrecer comidas gratis a los niños de familias de bajos recursos Dragos Condrea - Imagen de DC Studio en Freepik

¿Qué es el programa SUN?

Además del programa Free Summer Meals en Nueva York, el USDA también lanzó el programa SUN en Nueva Jersey. Este otorga una transferencia electrónica de US$120 para alimentos por cada niño en edad escolar que cumpla con los requisitos.

Los menores que califican para el programa SUN deben cumplir con los siguientes criterios:

El niño debe recibir comidas gratis en la escuela y los ingresos de su hogar son iguales o inferiores al 185% del nivel federal de pobreza 2023-2024.

El niño no debe tener hogar, ser migrante o estar en cuidado de crianza

Asistir a un programa Head Start administrado por el distrito escolar

Asistir a una escuela participante de NSLP/SBP y haber sido certificado como elegible para recibir comidas escolares federales gratuitas o de precio reducido a través de una solicitud de NSLP/SBP o certificación directa

No asistir a una escuela participante de NSLP/SBP, pero actualmente estar aprobado para recibir beneficios SNAP o TANF.

Durante el periodo escolar, muchos niños dependen de las comidas proporcionadas por las escuelas para recibir una nutrición adecuada.

LA NACION