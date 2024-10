Cómo estará el clima el martes 5 de noviembre, día de las elecciones en EE.UU.: las previsiones para ir a votar

Este martes 5 de noviembre, día de elecciones en Estados Unidos, la previsión meteorológica tendrá un papel crucial en la experiencia de los votantes, sobre todo en algunos estados bisagra y regiones del centro de ese país. Si bien la mayor parte de los ciudadanos enfrentará condiciones climáticas estables, algunas zonas clave podrían enfrentar lluvias o nevadas que complicarían el acceso a los centros de sufragio.

En California, se espera un día de votación con condiciones secas y cielos despejados, lo que facilitará el acceso a los centros de votación.

Clima en el oeste: cómo estará el tiempo en California

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) y AccuWeather, los votantes del oeste, lo que incluye California y otros estados de la costa pacífica, enfrentarán condiciones mayormente favorables el martes 5 de noviembre.

En California, las temperaturas se mantendrán dentro de rangos típicos para la temporada de otoño, con cielos despejados y una baja probabilidad de precipitaciones. Este panorama estable permitirá un día de votación tranquilo para los residentes de las principales ciudades y áreas rurales del estado, por ejemplo:

San Diego , California: agradable con intervalos de nubes y sol; clima seco para salir a votar.

, California: agradable con intervalos de nubes y sol; clima seco para salir a votar. Los Ángeles , California: AccuWeather prevé un tiempo “hermoso”, con intervalos de nubes y sol.

, California: AccuWeather prevé un tiempo “hermoso”, con intervalos de nubes y sol. San Francisco, California: clima parcialmente soleado y agradable.

Clima en el noreste: el tiempo en Nueva York y Pensilvania

Asimismo, en el noreste, donde se encuentran estados clave como Nueva York y Pensilvania, se espera que las condiciones sean predominantemente secas, lo que favorecerá una jornada de votación sin mayores contratiempos.

No obstante, en Pensilvania existe una baja probabilidad de lluvias leves en la tarde del martes 5 de noviembre, en particular en las áreas al norte y oeste del estado. Los residentes de Nueva York, por su parte, no tendrán que preocuparse por el clima, ya que se pronostica una jornada seca y templada, con temperaturas agradables para la época.

Ciudad de Nueva York: se espera un clima soleado a parcialmente nublado y más cálido.

Estados con riesgo de lluvias y tormentas: el clima en Texas, Michigan y Wisconsin

Para los estados bisagra en el medio oeste y el sur, las condiciones serán más variables. AccuWeather anticipó lluvias y tormentas en zonas de Michigan y Wisconsin, que estarán bajo los efectos de un sistema de tormentas que avanza desde el valle del Mississippi hacia el noreste.

La previsión indica que tanto Michigan como Wisconsin podrían enfrentar tormentas moderadas, con riesgo de inundaciones puntuales en áreas con suelos ya saturados. Las autoridades aconsejaron a los votantes de estas zonas que se preparen con impermeables y paraguas y estén atentos a posibles alertas meteorológicas.

Nueva York y Pensilvania tendrán una jornada de clima seco, aunque este último podría enfrentar algunas lluvias aisladas en el norte y oeste

Además, las condiciones de lluvia y tormentas también afectarán partes de Texas y otros estados cercanos. En el Estado de la Estrella Solitaria, especialmente en el este y el norte, el sistema de tormentas podría provocar lluvias intensas, que, según AccuWeather, “podrían durar varias horas y afectar algunas zonas de votación al aire libre”.

Austin : no tan cálido, con una humedad más baja, con intervalos de nubes y sol.

: no tan cálido, con una humedad más baja, con intervalos de nubes y sol. Houston : periodos de nubes y sol con uno o dos períodos de lluvias breves; no tan cálido.

: periodos de nubes y sol con uno o dos períodos de lluvias breves; no tan cálido. San Antonio: más fresco y menos húmedo, con intervalos de nubes y sol.

Zona sureste y costa del golfo: cómo estará el clima en Florida, Carolina del Norte y Georgia

Los estados del sureste, incluyendo a Florida, tendrán en su mayoría condiciones climáticas favorables. A pesar de los daños recientes por el paso de los huracanes Helene y Milton, la recuperación en esta jurisdicción permitió la rápida restauración de las rutas y los accesos a las urnas. Se espera un día mayormente seco y soleado, lo cual permitirá una votación sin mayores inconvenientes, particularmente en ciudades como Miami, Tampa y Orlando:

Miami : ventoso; parcialmente soleado y húmedo con posible lluvia intermitente.

: ventoso; parcialmente soleado y húmedo con posible lluvia intermitente. Tampa : muy cálido y húmedo, con sol y algunas nubes.

: muy cálido y húmedo, con sol y algunas nubes. Orlando: ventoso por la mañana; por lo demás, parcialmente soleado y cálido.

Por otro lado, Georgia y Carolina del Norte, también en el sureste, no tendrán precipitaciones, de acuerdo con los pronósticos de NWS.

Texas presentará lluvias y tormentas en el este y norte del estado, por lo que los votantes deben llevar impermeables y estar atentos a las alertas

En Georgia, las temperaturas rondarán los 20°C, mientras que en Carolina del Norte se esperan valores similares y condiciones estables. Según los meteorólogos, la probabilidad de lluvias en esta región es mínima y no se prevén condiciones adversas que compliquen la participación de los votantes.

Los estados del suroeste: el tiempo en Arizona y Nevada

Para el suroeste de EE.UU., incluyendo Arizona y Nevada, el clima se mantendrá seco y templado, lo que garantizará una jornada de votación sin interrupciones climáticas.

Las temperaturas en Arizona estarán cerca de los 25°C, lo que ofrecerá un ambiente agradable para los votantes, mientras que en Nevada las condiciones serán similares, sin pronóstico de precipitaciones. Los ciudadanos de ambos estados bisagra no afrontarán complicaciones climáticas para dirigirse a los centros de votación.

Condiciones variables en el centro de Estados Unidos

El centro y sur de EE.UU. serán las áreas con mayores riesgos climáticos en este día de elecciones. De acuerdo con el NWS, un sistema de tormentas proveniente del noroeste se desplazará hacia el valle del Mississippi y afectará estados como Illinois y otros en la zona.

Este sistema incluye lluvias y posibles tormentas, lo que generará riesgos de inundaciones localizadas en áreas de votación al aire libre. Asimismo, es probable que en algunos puntos de la región central, particularmente en zonas de Texas, Missouri y Arkansas, el clima juegue un rol adverso. Aquí, podría haber precipitaciones intensas y afectaciones en las rutas.