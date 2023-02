Cómo influye la declaración de impuestos en el trámite de ciudadanía estadounidense

escuchar

Después de adquirir el estatus de residente permanente en Estados Unidos, una persona puede aplicar en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) para obtener la ciudadanía de Estados Unidos. El solicitante debe cumplir con los requisitos y tener en orden su documentación. Por eso, una de las dudas más frecuentes al momento de hacer el trámite es qué tan importante es la declaración de impuestos que se hace al Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés). A continuación, las respuestas.

Más allá de que no declarar impuestos federales implica un delito, también puede limitar el proceso de ciudadanía. El propio USCIS dicta que los residentes permanentes no solo tienen derechos, sino también obligaciones y una de ellas es informar a las autoridades financieras acerca de las transacciones realizadas durante el año.

Eso significa que, cuando se tramita la ciudadanía, el agente consular observará los antecedentes impositivos del solicitante. “Debe presentar sus contribuciones federales y declarar sus ingresos al Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos y a las autoridades fiscales estatales”, afirma el USCIS en su página oficial.

Para obtener la ciudadanía de EE.UU. se necesita primer ser residente permanente Archivo

Por otro lado, la agencia brinda un manual de recomendaciones para tomar en cuenta antes de acudir a la entrevista. “Su declaración de impuestos es una prueba muy importante de que usted es elegible para la naturalización. El día de su entrevista traiga consigo sus declaraciones de impuestos certificadas de los últimos cinco años (tres años si está casado con un ciudadano estadounidense). Las copias certificadas de sus declaraciones de impuestos pueden solicitarse a través del IRS”, asevera el servicio en sus plataformas oficiales.

¿Se puede solicitar la ciudadanía si se tienen deudas con el IRS?

Por su parte, Allan Wernick, un abogado especializado en procesos migratorios, aseguró para el Dallas News que, aun cuando un residente esté en deuda con el IRS, puede solicitar la ciudadanía. “Los que estén obligados a declarar, pero no lo hayan hecho, pueden hacerlo más tarde y acordar un plan de pago con el IRS. Entonces el USCIS aprobará su solicitud de naturalización”, afirmó.

Los solicitantes siempre pueden recurrir a expertos para asesorarse legalmente de acuerdo con su caso particular. Sin embargo, tanto el USCIS como el IRS recomiendan estar al día con las declaraciones de impuestos conforme dicte la ley, de lo contrario podría haber repercusiones en el proceso de ciudadanía.

En la entrevista para tramitar la ciudadanía, el oficial migratorio evaluará las aptitudes y la documentación del solicitante Brandon Mowinkel / Unsplash

Penalidades por incumplimiento impositivo en EE.UU.

Por lo general, la consecuencia por no cumplir con esta obligación es económica: “La multa que debe pagar es un porcentaje de los impuestos no abonados a tiempo”, señala el IRS en su página oficial. Además, la deuda se incrementa de acuerdo con el tiempo que el contribuyente demora en hacer su declaración. “El recargo por no presentar la declaración de impuestos es del 5% de los impuestos impagos por cada mes en el que se demora en presentar dicha declaración de impuestos. La multa no excederá el 25% de sus impuestos impagos”, añade el servicio.

