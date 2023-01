El castigo por cometer errores en la declaración de impuestos de EE.UU., y cuáles son los más comunes

escuchar

La temporada de declaración de impuestos en Estados Unidos ya comenzó. Presentarla ante el Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés) es una obligación que todos los ciudadanos y residentes autorizados a trabajar deben cumplir. También aquellos empleados con visado deben atenerse a este requerimiento impositivo. No obstante, hay algunos errores que se pueden cometer si no se tiene certeza de cómo llevar el proceso a cabo. Las equivocaciones, a veces, derivan en un severo castigo.

La sanción por hacer mal una declaración de impuestos o incluso por no presentarla por lo general es económica: “La multa que debe pagar es un porcentaje de los impuestos no abonados a tiempo”, señala el IRS en su página oficial. Lo que ocurre es que, si se comete una de estas faltas, la institución no puede descontar la cantidad anual y le genera una deuda al contribuyente, además de acumularle un historial negativo.

Los errores más comunes

Aquí algunos ejemplos, brindados por el propio Servicio, de las equivocaciones que pueden poner en riesgo la estabilidad financiera de cualquier persona que resida en territorio estadounidense:

Números de Seguro Social equivocados u omitidos. El número debe coincidir con el nombre en la tarjeta de Seguro Social de esa persona.

El número debe coincidir con el nombre en la tarjeta de Seguro Social de esa persona. Estado civil tributario. Para algunos contribuyentes es necesario poner el estado civil para hacer su declaración; ello modifica las cantidades a tributar, según se presente la documentación como soltero o casado.

Presentar la declaración de impuestos de forma correcta es crucial en EE.UU. Pixabay

Errores matemáticos. Al hacer la sumatoria de lo que se debe declarar podría haber cifras equivocadas; en algunos casos, el IRS puede considerar esos fallos como un intento de omisión.

Al hacer la sumatoria de lo que se debe declarar podría haber cifras equivocadas; en algunos casos, el IRS puede considerar esos fallos como un intento de omisión. Errores en el cómputo de créditos o deducciones. Existen algunos cheques de estímulo que los estadounidenses pueden pedir junto con su declaración. Sin embargo, es imperioso colocar correctamente el nombre de las personas beneficiadas para poder recibirlo en tiempo y forma.

“Si alguien es elegible para el Crédito de recuperación de reembolso y no recibió pagos de impacto económico o recibió menos de los montos completos, debe presentar una declaración de impuestos de 2020 para reclamar el crédito, incluso si normalmente no tributa”, señala el IRS sobre lo anterior.

Números incorrectos de cuentas bancarias. A algunos contribuyentes se les otorga un reembolso impositivo. Si la cuenta bancaria está mal consignada, este no llegará.

A algunos contribuyentes se les otorga un reembolso impositivo. Si la cuenta bancaria está mal consignada, este no llegará. Formularios sin firmas. Las declaraciones sin firma no son válidas. Si se envía de esa manera, el IRS no la tomará en cuenta y será como si nunca se hubiera hecho. Por tal motivo, el Servicio recomienda poner fina atención en este aspecto, sobre todo si la declaración se hace de forma electrónica.

La temporada de impuestos en EE.UU. comienza con el nuevo año calendario. Para la mayoría de los contribuyentes, el plazo vence el 18 de abril Pixabay

¿Cuándo hacer la declaración de impuestos en EE.UU.?

La temporada impositiva se inaugura oficialmente a partir de enero de cada año. Por lo general, el 18 de abril es la fecha considerada como límite para la mayoría de los contribuyentes: “Si no puede presentar su declaración de impuestos en tiempo y forma, debe solicitar una prórroga. Para obtener una prórroga automática de seis meses es necesario presentar el Formulario 4868”, agrega la página oficial del IRS.

LA NACION