Cómo se puede adelantar la cita para la visa a EE.UU.

El trámite de la visa para Estados Unidos puede prolongarse, según el país desde el que se solicite y el caso específico de cada extranjero. Sin embargo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) tiene una opción para poder adelantar las citas y, así, acceder a una entrevista antes de la fecha pautada. Este no es un beneficio al que todos tengan derecho y se deberán cumplir ciertas características.

Los interesados pueden solicitar una cita de emergencia si el compromiso que deben cumplir en territorio estadounidense es antes de la fecha asignada. Lo que hay que hacer es iniciar el proceso regular: pagar la tarifa, rellenar el formulario y solicitar una entrevista. También se tiene que abrir un perfil de My Uscis.

Luego, cuando ya se tenga la fecha, se debe entrar nuevamente a la cuenta de My Uscis. Allí, hay que hacer clic en la opción de “solicitar trámite urgente”, que es el botón que aparece justo en el área en la que se hizo el pedido de la cita. No obstante, se debe tener en cuenta que este permiso se aprobará únicamente a quienes tengan algo urgente que hacer en EE.UU., no a quienes deseen viajar antes por placer.

Las autoridades de EE.UU. tienen habilitadas estas opciones de visa urgente para grupos de personas especiales Unsplash

Los motivos aceptables son:

El fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar directo (esposo, hijos o padres) que viva en el país.

(esposo, hijos o padres) que viva en el país. Un viaje urgente de trabajo esencial , cuya fecha esté pactada a los días previos de la primera cita disponible.

, cuya fecha esté pactada a los días previos de la primera cita disponible. Si el solicitante o alguno de sus dependientes necesita un tratamiento médico urgente .

. Los estudiantes que requieran una visa de estudiante de intercambio y el inicio de sus clases sea antes de que se llegue su cita .

. Viajes imprevistos: motivos periodísticos, culturales, económicos, políticos o hasta deportivos. Siempre y cuando la fecha de la cita que ya se tiene, sea posterior al evento.

También es fundamental destacar que realizar este paso no garantiza la aprobación de la visa. Que las autoridades migratorias admitan una fecha urgente para alguien solo significa que su entrevista será antes.

Otra opción para adelantar la cita de la visa

Existe también otro trámite específico para pedirle al Uscis agilidad en el proceso. Es el Formulario I-907, solicitud de servicio de procesamiento prioritario. Este se envía en conjunto con el formulario que corresponda, por ejemplo, si es una visa de trabajo se envía el I-129 y el I-907, según el portal oficial de la entidad migratoria. No obstante, tiene algunas restricciones al igual que el anterior. Solo los peticionarios de ciertas visas pueden optar por esta alternativa.

Formulario I-129, Petición de Trabajador No Inmigrante.

Formulario I-140, Petición de Trabajador Inmigrante Extranjero.

Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo.

Formulario I-539, Solicitud para Extender/Cambiar Estatus de No Inmigrante.

El procesamiento prioritario regularmente solo aplica para quienes van a trabajar o estudiar en EE.UU. Raúl Nájera / Unsplash

Finalmente, los extranjeros deben tomar en cuenta que la solicitud de prioridad se tiene que enviar por la misma vía que se envió el primer pedido. Es decir, si el extranjero mandó su Formulario I-129 por correo, el I-907 debe ser de igual manera.

