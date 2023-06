Compró un perro en la frontera entre México y EE.UU. y cuando creció descubrió la verdad: “No puedo creer”

escuchar

Recientemente, se han reportado varios casos de personas que compran una mascota y cuando esta crece se dan cuenta de que en realidad son de especies distintas a las que adquirieron. En una de las últimas historias que se volvieron virales, se distaca la de una mujer estadounidense, que obtuvo un cachorro en la frontera entre Estados Unidos y México. Inicialmente, pensó que había comprado un perro de raza pomerania, pero después de varios meses descubrió la verdad.

La usuaria @issafablife subió un video a TikTok para contar su anécdota. “No puedo creer que me mintieron y me prometieron que era un pomerania”, escribió en la descripción. Al ser de Los Ángeles, California, la frontera con el país azteca le queda muy próxima, por lo que no desaprovechó la oportunidad. Sin embargo, a pesar de que le tiene un gran cariño a su perro y todavía vive en su casa, no es lo que esperaba.

En las imágenes se observa cómo al principio besa al cachorro y se muestra feliz a su lado. Según cuenta, lo que más le atrajo fue el bajo precio. En otro fragmento de la grabación aparece el perro de raza husky de gran tamaño, con una mirada penetrante y pelaje abundante.

Una mujer mostró cómo su perro presuntamente de raza pomerania se convirtió en un husky

El clip se volvió viral de inmediato, hasta el momento acumula 11,7 millones de reproducciones y miles de comentarios de personas que quedaron igual de sorprendidas que la joven. Entre las reacciones, algunos le dijeron que lamentaban el engaño, pero otros usuarios consideraron que la apariencia del perro revelaba rasgos que no eran de un pomerania desde el principio.

Incluso hubo personas que bromearon: “¿Pensaste que era un pomsky (combinación de pomerania y husky)?”; “US$50 no están nada mal por un lobo”; “Deberías haber sabido que no era un pomerania”; “Dime que no es cierto que viste a ese husky bebé y pensaste que era el otro”; “Quiero uno, así que iré de inmediato a la frontera”.

La confusión con las mascotas

La mujer estadounidense no es la primera en vivir este tipo de engaños por parte de los vendedores. Otra persona originaria del país norteamericano pasó por el mismo proceso, pero en su caso le dieron un perro lobo auténtico. Se trata de la usuaria @princessfarihaahmed, quien vive en Texas. Pensó que había adquirido un can y no vio nada extraño al principio. Sin embargo, conforme su mascota creció, ya no pudo ignorar las alertas: “Creí que había adoptado un cachorro blanco pequeño... es un perro lobo”, escribió la tiktoker en la descripción de su clip.

En las imágenes se aprecia cómo el animal, que es una cruza de perro y lobo, es tan grande que incluso llega a medir lo mismo que una persona adulta si se para en dos patas. Esta característica causó gran furor entre la comunidad virtual. En los comentarios le advirtieron a la dueña que en muchos estados del territorio norteamericano era ilegal tener un animal de ese tipo y la instaron a consultar si en el suyo estaba permitido.

Una mujer se volvió viral por mostrar la evolución de su cachorro a perro lobo

