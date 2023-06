Santi Maratea y una insólita idea para la colecta de Independiente: “Me hago cargo de lo que digo”

escuchar

En la tarde del martes, Santiago Maratea dio una conferencia de prensa junto a Ricardo Nissen, el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), durante la que aclararon la polémica en torno a la declaración de irregularidad del fideicomiso de la colecta para Independiente. En la noche del lunes, horas antes de que el influencer se sentara frente al batallón de periodistas, utilizó sus Historias de Instagram para anunciar que hablaría públicamente y, a su vez, motivó a sus seguidores a seguir donando para alcanzar el marcador de 900 millones de pesos. Para esto, les hizo una tan inesperada como irreverente propuesta.

La desopilante propuesta de Santi Maratea para juntar plata para Independiente

Santiago Maratea lleva varios años de carrera dentro del mundo de las redes sociales y, a pesar de que en el último tramo se transformó en una destacada figura pública gracias a sus millonarias colectas solidarias -lo que lo llevó a recibir múltiples Martín Fierro de oro al igual que una mención especial entre las personas más influyentes del país en el 2022- nunca dejó de lado su manera de comunicar picante, directa y chicanera.

Es así como, desde que hace casi dos meses anunció su campaña más ambiciosa y criticada hasta el momento en la que se propuso juntar el dinero necesario para saldar la deuda del club de Avellaneda, protagonizó diversos cruces con artistas, periodistas y hasta con múltiples usuarios de Twitter, a quienes les respondió sus cuestionamientos sin ningún tipo de filtro.

Santi Maratea se presentó en la IGJ por el fideicomiso de Independiente Hernán Zenteno - LA NACION

Sin embargo, no solo usa sus rápidas respuestas para los conflictos, sino que ese mismo sentido del humor es el que lo lleva a ganar el apoyo de sus seguidores, a quienes, en la noche del lunes, les hizo una insólita propuesta para juntar dinero de manera más veloz.

Minutos después de anunciar la conferencia de prensa, comentó que la colecta ya había llegado a los $875.912.774. Dicho eso, admitió: “Tengo un sueño. Quiero llegar a la conferencia de prensa con 900 millones recaudados. Sería épico ¿No sería increíble anunciar que llegamos a ese monto? Solamente 750 personas tendrían que poner 32 mil pesos”.

Santiago Maratea continúa con la colecta para Independiente Ricardo Prsitupluk

Una vez establecida la cantidad necesaria para alcanzar el dinero, sumó creativas ideas para que, quienes no tienen ese monto, puedan juntarlo de forma veloz. “Si no podés (donar) 32 mil pesos y no llegas, tengo ideas. Idea número 1: Si alguien te debe esa plata y no la querés reclamar... Este es un buen momento para poner las cosas en su lugar y pedirla. Si sos ese caso: mandale esta historia. Es la excusa perfecta”, comenzó.

Y agregó: “Segunda idea: si hace poco cumpliste años y nadie te regaló nada, enviá este video. Si ya pasó y el regalo no llegó, podés decir que pongan 32 luquitas para el Rojo”. No obstante, fue la última opción la que se robó la atención, ya que sugirió: “Vendan nudes. Me hago cargo completamente de lo que estoy diciendo... Lo van a levantar en todos lados... Si no tenés 32 lucas, le mandás esta foto a ese pibe o piba que es re pesado que te viene pidiendo nudes hace meses y le mandas esta Historia”. Finalmente, compartió los links de Mercado Pago correspondientes para realizar las donaciones.

