Compró un Husky por 250 dólares en Oregon a través de Facebook, pero se llevó una triste desilusión

Una mujer estadounidense compró un perro de raza Husky siberiano por 250 dólares en Oregon, pero cuando llegó a recogerlo se dio cuenta de que todo había sido una estafa. Contactó a un supuesto criador de perros por Facebook, que terminó bloqueándola justo antes de su cita. Ahora, la policía investiga el caso para evitar que más personas pasen por lo mismo. De igual manera, la afectada dio algunos consejos para que la gente evite caer en estos delitos.

Amber Allen quería adquirir una nueva mascota, luego de que hace un año tuviera que sacrificar a su Husky por los problemas de salud del can. Por eso, cando conoció al criador, no dudó en darle un anticipo para que le separara al perro que quería. El presunto estafador le envió un correo pidiéndole un depósito para “pagar el papeleo de registro (del perro) y vacunas actualizadas”, algo a lo que la mujer accedió. “Pensé que era legítimo”, le dijo a KPTV.

Así es un Husky siberiano www.almanimal.com

Además, el sujeto le mostró su supuesta verificación como criador, así que Allen no tuvo dudas de que era real. Una vez que hizo la transferencia por los US$250, concretaron la cita para recoger al perro en Jefferson, al sur de Oregon. Ilusionada, la mujer emprendió el camino desde su casa en Wilsonville. Después de recorrer decenas de kilómetros, se dio cuenta de que el hombre la había bloqueado de Facebook y tampoco asistió a la reunión.

Allen le dijo al medio citado que estaba devastada, no solo porque la habían engañado, sino también porque el largo recorrido que había hecho por el sur de Oregon le recordó aquella ocasión en la que murió su primer husky. “La última vez que hicimos este viaje estaba perdiendo un perro”, dijo. Por su parte, la Oficina del Sheriff del Condado de Clackamas, a donde pertenece Wilsonville, ya investiga el caso.

La estadounidense aseguró que su objetivo al contar su historia públicamente era que la gente la usara como referencia para no caer en estafas. “No importa cuánto quieras algo, no importa lo real que parezca, no le des dinero a nadie por adelantado hasta que estés en persona con ellos y los veas”, declaró.

Otros animales que generaron movilización de la policía

El husky de Allen no es el primer animal que aparece en una investigación de la policía. Otro caso que tuvo un fuerte eco fue el de una mujer de California, quien subastó la cabra que su hija de 9 años tenía como mascota en la feria local del Distrito de Shasta, pero después se arrepintió y quiso recuperarla. Jessica Long había llevado al animal cuando aún no sabía que se convertiría en una parrillada.

La mujer intentó recuperar la cabra, pero fue demasiado tarde Sacramento Bee

Su hija no soportó la desilusión de haber perdido a su mascota de esa manera. En consecuencia, Long se robó a la cabra del establo comunitario para esconderla, pero la policía la encontró y no hubo marcha atrás. Al final, el animal fue cocinado.

En respuesta, Long interpuso una demanda contra los funcionarios del alguacil de Shasta, el condado, la Feria del Distrito de Shasta y otros imputados por participar en la aparente “masacre” de su cabra.

LA NACION