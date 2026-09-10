Conor McGregor le dio la bienvenida a Trump a Irlanda y marcó su postura sobre la inmigración

El luchador de artes marciales mixtas Conor McGregor le dio la bienvenida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irlanda, a días de su visita al país europeo para el Abierto de Irlanda en su complejo de golf Doonbeg. En su mensaje, el peleador marcó su postura contra la inmigración.

En su visita, Trump se reunirá con la presidenta irlandesa Catherine Connolly y el primer ministro Micheál Martin en Dublín, la capital, antes de dirigirse al torneo en el club de golf Doonbeg. En su mensaje, McGregor escribió: “Permítanme ser el primero en dar la bienvenida al presidente Trump de vuelta a casa a Irlanda, siempre es bienvenido aquí, ¡que se jodan los haters!“.

Y luego agregó: “Cerrar la frontera, expulsar a los ilegales. Primera acción. Sin rodeos”. Todo esto en medio de fuertes debates en la política irlandesa sobre la llegada de inmigrantes.

Close the border, remove illegals. First action. Point blank. 🇮🇪 — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 10, 2026

El peleador de 36 años y Trump mantienen una buena relación hace años. El vínculo entre ambas figuras se remonta a las visitas de la estrella a la Casa Blanca y los elogios mutuos en las redes sociales.

Además, la familia Trump ha hecho inversiones en la empresa de McGregor, MMA Inc., por US$23 millones.

Su regreso a la UFC

En su regreso a la UFC tras cinco años de ausencia, McGregor perdió ante Max Holloway en junio después de solo 69 segundos de combate debido a una lesión en la rodilla derecha.

El árbitro Mike Beltran detuvo la pelea estelar de peso wélter de artes marciales mixtas del UFC 329 en Las Vegas, EE.UU., luego de que el irlandés cayera a la lona tres veces en el primer minuto.

Conor McGregor John Locher - AP

La estrella europea saltó y lanzó una patada circular a Holloway en los segundos iniciales del combate, pero se lesionó la rodilla derecha al apoyar la pierna para la patada. Se desplomó dos veces más y se llevó la mano a la rodilla lastimada, lo que llevó a Beltran a detener la contienda.

McGregor salió del ring sin hacer declaraciones. El irlandés había calificado su retorno como “el regreso de todos los regresos en la historia del deporte”.

McGregor no había peleado desde sus dos derrotas en 2021 ante el estadounidense Dustin Poirier, en la segunda de las cuales sufrió una fractura en la pierna izquierda. El británico era la mayor estrella comercial de UFC antes de su lesión. En 2016 se convirtió en el primer peleador de la organización en sostener dos títulos simultáneamente.

Su última victoria en UFC antes de la inactividad fue un triunfo en 40 segundos sobre el estadounidense Donald Cerrone en enero de 2020.