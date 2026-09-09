La versión de Trump sobre dónde estuvo después del 11-S que vuelve a sembrar dudas

WASHINGTON.- ¿Dónde estuvo Donald Trump en los momentos posteriores a los devastadores ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York? La controversia en torno a su figura volvió a instalarse en la previa de la conmemoración de los 25 años de los atentados terroristas que cambiaron al mundo, y llevaron al presidente norteamericano a salir en defensa de su versión -con algunos grises- sobre su presencia en el World Trade Center.

La enérgica respuesta de Trump -a través de su red Truth Social, con videos incluidos- se produjo después de que la revista New York Magazine publicara una historia en la que cuestionaba que el magnate neoyorquino hubiera estado allí después de los ataques, y de que el propio mandatario, en un acto este martes en la Casa Blanca, afirmara que dos bomberos lo levantaron del suelo cerca de un edificio próximo a la “Zona Cero” para sacarlo ante el temor de un colapso inminente del edificio.

The Failing New York Magazine wrote a story that I wasn’t down at the World Trade Center after the Tragedy of September 11th, because nobody saw me there. Well, I don’t think I would be the first thing on anyone’s mind but, I was there, obviously not on the same day as the… pic.twitter.com/TlmDsenB0i — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 9, 2026

“La fracasada New York Magazine publicó un artículo afirmando que no estuve en el World Trade Center tras la tragedia del 11 de Septiembre porque nadie me vio allí. No creo que yo fuera lo primero en lo que la gente pensaba en ese momento, pero estuve allí. Obviamente no el mismo día del colapso [de las Torres Gemelas], sino poco después, junto a un gran grupo de trabajadores de la construcción”, explicó el presidente en un extenso posteo nocturno.

Trump además publicó un video que, según él, demuestra que estuvo en el lugar. Las imágenes lo muestran hablando con periodistas cerca de la “Zona Cero” después de los ataques, aunque sin precisión del momento.

Trump, durante el evento de la Tunnel to Towers Foundation por el 25to aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 cerca de la Casa Blanca Jacquelyn Martin - AP

“Todo lo que dije era totalmente exacto y, para demostrarlo, adjunto videos en los que aparezco allí con varias personas de mi equipo, incluido mi entonces jefe de seguridad, Matthew Calamari —quien confirmó ese viaje tan triste al Bajo Manhattan en numerosas ocasiones y ante distintos periodistas—, pero es una historia que simplemente no muere”, añadió el magnate.

Más temprano, el presidente había vuelto a sembrar dudas sobre su propia versión en un acto en el parque público La Elipse, situado junto a la Casa Blanca, para rendir homenaje a las víctimas del 11 de Septiembre.

Allí, el mandatario recordó cómo había vivido la histórica jornada de los ataques de la red terrorista Al-Qaeda con el secuestro de cuatro aviones comerciales.

“Yo estaba construyendo un gran edificio en Nueva York y llevé a todo el equipo allí justo después de que esto ocurrió. Pensamos que se nos venía encima. Y dos bomberos -tipos grandes y fuertes, y yo no soy el tipo más pequeño del mundo- me agarraron por debajo de los brazos. Me levantaron y empezaron a correr conmigo”, relató sobre el episodio, cerca de un edificio próximo a la “Zona Cero”, el U.S. Steel.

“Yo dije: ‘Muchachos, puedo correr por mi cuenta’, pero fueron increíbles. Pensaban que el edificio se iba a desplomar”, remató el presidente, que no dejó en claro con exactitud cuándo había ocurrido aquel episodio.

Trump, durante el evento de la Tunnel to Towers Foundation por el 25to aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 cerca de la Casa Blanca SAUL LOEB - AFP

Sobre el momento exacto en el que se conoció la noticia del impacto del primer avión sobre la Torre Norte del complejo del World Trade Center, Trump recordó saber “exactamente” dónde estaba.

“Estaba mirando y observando. Era una mañana hermosa y miré hacia afuera y, de repente, vi una alerta en la televisión. Miré por la ventana y vi cosas que nunca quiero volver a ver. Nunca volveremos a verlas”, dijo.

A raíz del revuelo que se generó por las versiones sobre la presencia de Trump en el Bajo Manhattan tras los atentados, el vocero de la Casa Blanca, Davis Ingle, señaló que el mandatario “estaba relatando su experiencia en una ciudad conmocionada inmediatamente después de los horribles ataques, así como en los días y semanas posteriores”. Además, arremetió en una nota contra “los medios tradicionales en decadencia”.

“Los medios de noticias falsas no quieren escuchar, ni siquiera cuando saben que su historia es mentira. ¡Por eso sus índices de aprobación están en mínimos históricos, mientras que los míos son muy altos!“, señaló Trump en su posteo en el que fustigó a New York Magazine.

Los medios norteamericanos recordaron que Trump ya había contado la historia de los dos bomberos por lo menos una vez anteriormente, durante un acto de campaña en New Hampshire, en enero de 2016.

Además, en un mitin de campaña en Buffalo, Nueva York, en abril de ese mismo año, Trump había dicho que ayudó a “limpiar los escombros” después de los ataques.

The New York Times recordó que Richard Alles, jefe de batallón jubilado del Departamento de Bomberos de Nueva York, declaró a PolitiFact en 2019 que no tenía “constancia” de la presencia de Trump en el lugar y señaló que existiría un registro si el magnate hubiera enviado un equipo de trabajadores para las labores de rescate.

En una entrevista con la periodista Kaitlan Collins, de la cadena CNN, el senador republicano Ted Cruz (Texas), defendió la versión del presidente sobre su experiencia durante los atentados terroristas, al argumentar que aquella tragedia había sido una “experiencia traumática” para todos y que confiaba en el relato del magnate.

I asked Sen. Ted Cruz about President Trump's story today about being carried away by firefighters after 9/11. pic.twitter.com/anCZmYOSYj — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) September 9, 2026

En el acto del martes en la Casa Blanca, Trump la concedió la Medalla de la Libertad -la máxima distinción civil del país a título póstumo- a la familia de Welles Crowther, un operador de bolsa y bombero voluntario de 24 años que falleció tras salvar a 18 personas el 11 de septiembre de 2001.

Crowther se hizo conocido como “el hombre del pañuelo rojo”, por la tela que se ataba alrededor de la nariz y la boca para protegerse del denso humo en la “Zona Cero” mientras ayudaba en las labores de rescate. “Se hizo más famoso que yo”, dijo Trump durante su discurso.