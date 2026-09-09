En Estados Unidos: el precio oficial del iPhone Duo y cuándo estará disponible la versión plegable de Apple

Apple presentó este miércoles el iPhone Duo, su primer modelo plegable, durante el Apple Event 2026 que tuvo lugar en Cupertino, California. El dispositivo llega tanto en blanco estelar como en cielo nocturno y se puede ordenar a partir del 16 de octubre en EE.UU.

Cuánto cuesta el iPhone Duo en EE.UU.

El precio de lanzamiento es de US$1999 en Estados Unidos, según informó Apple.

en Estados Unidos, según informó Apple. Se puede adquirir en 24 cuotas de US$83,29 mensuales y está disponible en cuatro capacidades de almacenamiento: 256GB, 512GB, 1TB y 2TB.

y está disponible en cuatro capacidades de almacenamiento: A través de Apple Upgrade, el programa de arrendamiento operado por Klarna, el pago mensual puede comenzar desde US$57,99 en un plan de 24 meses.

Así es el nuevo iPhone plegable

Cuándo se puede reservar y comprar

Las reservas (pre-orders) comienzan el viernes 16 de octubre a las 5 hs (hora del Pacífico).

comienzan el a las 5 hs (hora del Pacífico). La venta al público arranca el viernes 23 de octubre en Estados Unidos y otros mercados, incluidos Canadá, México y Brasil.

Las reservas del nuevo iPhone comienzan el viernes 16 de octubre a las 5 hs (hora del Pacífico) Apple

En 28 países y regiones adicionales, la disponibilidad se extiende al viernes 30 de octubre .

. El equipo funciona con iOS 27.1 y requiere ese sistema operativo desde su salida al mercado.

Accesorios y funciones que lo acompañan

Apple lanzó dos fundas específicas: el iPhone Duo Case a US$79 y el iPhone Duo Folio con soporte integrado a US$129 , ambos disponibles a reserva desde el 16 de octubre.

a y el con soporte integrado a , ambos disponibles a reserva El chip A20 Pro, fabricado con proceso de 2 nanómetros, impulsa el dispositivo y ofrece hasta 35% mejor rendimiento sostenido frente al iPhone 17 Pro.

El iPhone Duoc contará con Siri AI, la nueva versión del asistente con Apple Intelligence

El sistema incorpora Siri AI, la nueva versión del asistente con Apple Intelligence, que llega en beta con iOS 27 el lunes 14 de septiembre en inglés, con soporte en español previsto para octubre.

Cómo pagar el iPhone Duo en EE.UU.

Quienes busquen adquirir el dispositivo en cuotas tienen dos opciones. Por un lado, el plan ACMI de Apple por medio de la tarjeta Apple Card y, por otro lado, el programa de arrendamiento Apple Upgrade a través de Klarna, que permite pagos mensuales desde US$57,99 en 24 meses sin comprar el equipo de forma directa.

Para usar el plan de cuotas con Apple Card es necesario elegir AT&T, T-Mobile o Verizon como operador al momento de la compra. El equipo queda desbloqueado igual, por lo que se puede cambiar de compañía telefónica más adelante, según los términos de cada operador.

Quienes tengan el iPhone 14, 15 o 16 con funciones satelitales activadas antes de la medianoche del 9 de septiembre (hora del Pacífico), van a recibir un año adicional de acceso gratuito a esas funciones, sin necesidad de comprar el nuevo modelo.

Además, los nuevos compradores de iPhone Duo pueden acceder a tres meses gratis de Apple One, el paquete que incluye Apple TV, Apple Music y almacenamiento en iCloud+.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.