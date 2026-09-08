Noticias del Uscis: validez del permiso de trabajo EAD para salvadoreños y el TPS al 9 de septiembre

El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos de El Salvador está previsto que culmine el próximo 9 de septiembre. Debido a esto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) estableció una extensión de determinados permisos de trabajo hasta esa fecha y publicó instrucciones para trabajadores y empleadores durante la transición.

Impacto de la suspensión del TPS en la comunidad salvadoreña

Alrededor de 170.100 salvadoreños están amparados bajo el TPS y perderán sus beneficios y estatus legal cuando concluya la designación el 9 de septiembre, según datos de Pew Research Center.

El fin del TPS no obliga a un retiro inmediato del país. Parte de los beneficiarios podría calificar para alternativas migratorias como la green card, una petición familiar o el asilo, de acuerdo con Uscis.

Cómo acreditar el EAD hasta el 9 de septiembre

Según información publicada por el Uscis, la agencia extendió la validez de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) con código de categoría A-12 o C-19 emitidos a beneficiarios salvadoreños del TPS, siempre que mantengan su elegibilidad.

El Uscis extendió la validez de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) con código de categoría A-12 o C-19 Archivo

La extensión alcanza a EAD con fechas de vencimiento entre el 9 de marzo de 2018 y el 9 de marzo de 2025 , cuya validez se prolongó hasta el 9 de marzo de 2026 y luego hasta el 9 de septiembre de 2026.

, cuya validez se prolongó hasta el 9 de marzo de 2026 y luego Para probar ante su empleador que la autorización laboral sigue vigente, el trabajador debe presentar el EAD vencido junto con la notificación de Uscis que confirma la extensión, según detalla el organismo.

Qué deben hacer los empleadores en el Formulario I-9

Los empleadores deben colocar “Sept. 9, 2026” como fecha de vencimiento en las secciones uno y dos del Formulario I-9, con una anotación en el apartado de información adicional.

El formulario I-9 es necesario para verificar la identidad y autorización de empleo de las personas contratadas para trabajar en Estados Unidos Uscis

Uscis recomienda adjuntar al I-9 la notificación de extensión y la página informativa sobre el TPS de El Salvador.

y la página informativa sobre el de El Salvador. En el sistema E-Verify, los empleadores deben ingresar la misma fecha, 9 de septiembre de 2026, como vencimiento del documento.

Qué hacer si cuento con una EAD de categoría A-12 o C-19

Si un migrante cuenta con un EAD bajo las categorías A-12 o C-19, tiene extendido el beneficio de forma automática hasta el 9 de septiembre de 2026.

Para presentar el EAD ante el empleador, se debe mostrar el permiso vencido junto con esa notificación. Luego, el jefe debe anotar el 9 de septiembre de 2026 como nueva fecha de vencimiento en el Formulario I-9 y en E-Verify.

En caso de que a una persona se le venza el TPS y no reúna los requisitos para otra vía migratoria, el Uscis recomienda evaluar opciones como la green card, una petición de un familiar elegible o el asilo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.