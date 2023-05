Consiguió hacerse millonario y advierte sobre los errores típicos de los padres con los hijos

escuchar

Un hombre se convirtió en millonario después de haber pasado una infancia y juventud en medio de carencias económicas. Logró destacarse en el ámbito gubernamental desde muy joven y ahora es un reconocido inversor. Gracias a eso logró acumular una gran cantidad de experiencias, tanto personales como profesionales. Entre sus actividades también da conferencias y escribe libros para aconsejar a otros que desean seguir sus pasos. En una de sus más recientes, destacó cuáles son los errores que los padres cometen de forma habitual cuando les dan un consejo financiero a sus hijos.

Matt Higgins, quien ahora disfruta de ser reconocido en el ámbito empresarial, narró que tuvo que esforzarse mucho para llegar donde llegó. “He soportado muchas crisis, desde crecer en la pobreza hasta abandonar el secundario, cuidar a mi madre discapacitada y mantener dos trabajos mientras obtenía mi título universitario y de derecho”, contó para CNBC.

El empresario también da conferencias y escribe sobre temas financieros y económicos @mhiggins/Instagram

Higgins comenzó su carrera como el secretario de prensa más joven de Nueva York, después siguió su camino en el área de las inversiones y ahora tiene un libro donde da tips para sobresalir: Burn the Boats: Toss Plan B Overboard and Unleash Your Full Potential (Quemar los puentes: cómo tirar el Plan B por la borda y liberar todo el potencial). Es precisamente esa su principal recomendación para los jóvenes recién egresados o que buscan hacerse de un lugar en la industria: nunca tener un plan alternativo.

En su opinión, el hecho de que los padres les digan a sus hijos que deben tener un “Plan B” en caso de que su “Plan A” no se cumpla, puede limitarlos a liberar su verdadero potencial. “La única forma en que tendrás la oportunidad de ser la próxima Taylor Swift es creer que lo serás y no preocuparte por lo que sucede si te quedas corto... Confía en tu capacidad”.

Además, enumeró otros consejos erróneos que los padres de familia suelen darles a sus hijos, considerados así porque podrían llegar a limitarlos en su búsqueda del éxito:

1. “Reduce el tiempo frente a la pantalla”

Muchos padres tienen la creencia de que utilizar las plataformas digitales es una pérdida de tiempo, pero para Higgins no es así. “Las pantallas son el futuro del trabajo. Jugar videojuegos durante 10 horas seguidas puede no ayudar, pero puedes aprender todo tipo de nuevas habilidades lucrativas en línea”, aseguró.

2. “No te preocupes por las cosas pequeñas”.

El experto considera que preocuparse por las cosas pequeñas es un rasgo muy positivo de la gente, ya que puede generarles un estilo de “ansiedad óptima”. Esto significa que las personas usan su estrés para obtener nuevas ideas y mejorar su rendimiento.

El hombre pasó de vivir con pocos recursos económicos a ser millonario Shutterstock

3. “Ve a trabajar en una empresa grande y estable”

Para el empresario estar en una compañía de renombre no es lo mejor. Si bien brinda estabilidad por un tiempo, no significa que sea un trabajo que vaya a durar para siempre: “Incluso las empresas que alguna vez prometieron carreras de 30 años ahora enfrentan despidos masivos. En lugar de ir con un gran nombre, asegúrate de que tus intereses y habilidades coincidan con el puesto que deseas, incluso si se trata de una pequeña o mediana empresa”. También consideró que la gente no necesariamente debe trabajar para alguien más, sino que puede explotar sus talentos para crear su propio negocio.

LA NACION