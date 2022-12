Contó cuál es uno de los trabajos más “simples” y mejor pagados en Estados Unidos

escuchar

Encontrar un trabajo bien remunerado y que no sea a cambio de extenuantes jornadas laborales no es un tema sencillo en Estados Unidos. En este contexto, un tiktoker llamado Rick Rivera reveló cuál es, desde su perspectiva, uno de los empleos mejor pagados en el país y que, además, no requiere de muchas horas de actividad.

El hombre se mostró incrédulo en uno de sus últimos videos (@rickriveraofficial) cuando descubrió lo que la gente normalmente paga por la limpieza de las canaletas de sus casas. En su corto clip detalló que los trabajadores que deben subir al techo de las viviendas para hacer esto ganan más de US$300 por cada servicio. “Hoy me enteré de que simplemente por subirse al techo, meter la mano y quitar las hojas cobran US$350″, así inició el video el influencer.

Después, reiteró que el pago solamente es por “meter la mano y destapar la bajada de agua”. Aunque, por otro lado, también agregó que el alto costo puede deberse a que, a veces, la tarea se encara como trabajo de emergencia, algo que regularmente implica un aumento en el valor de cualquier servicio.

Un tiktoker muestra cuál es uno de los trabajos mejor pagados de EE.UU. y causa controversia

El creador de contenido destacó que él no estaría dispuesto a pagar tanto por este trabajo, porque ni siquiera incluye la limpieza de los ductos. Por ello, catalogó como mejor opción, e incluso más duradera y económica, poner filtros. “US$350 es mucho para 20 minutos de trabajo”, finalizó.

¿Vale la pena o no?

El video de Rick causó controversia entre los usuarios de redes sociales. Muchos aseguraron que, más allá del servicio prestado, se trata de un trabajo riesgoso, ya que los trabajadores ponen en riesgo su integridad física al subir a los techos de las viviendas.

Otros señalaron que en el costo también se incluye el tiempo de traslado, la gasolina e incluso el seguro de la compañía: “Quitar hojas del ducto US$0. Saber rápidamente cuál ducto está obstruido sin desarmar $350″; “Mucho peligro corren esos trabajadores”; “Como si fuera tan fácil… lean las letras chiquitas”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios críticos con el influencer.

Uno de los espectadores retó a Rivera a que hiciera esa actividad, considerada como peligrosa: “A ver si es tan fácil”. El tiktoker no quiso quedarse de brazos cruzados ante las críticas y contestó: “Me sorprendió precisamente porque puedo subirme al techo sin caerme”. No obstante, después se retractó y coincidió con su comunidad virtual.

Opinó sobre un trabajo bien remunerado en EE.UU. y causó controversia

Después de la controversia, el creador de contenido subió otros videos donde aclaraba la situación. Aseguró que, sumado a la acción de limpiar las canaletas, el costo tan alto se debe al riesgo.

Otras polémicas del influencer por hablar de EE.UU.

No es la primera vez que Rick Rivera causa polémica en redes sociales. Hace un par de meses, el creador de contenido mencionó que la vida en EE.UU. puedes ser bastante monótona. Además, dijo, que uno de los grandes faltantes en ese país son los “amigos” y una cierta frialdad en las relaciones sociales. Esas declaraciones no les gustaron a muchas personas, quienes de inmediato se abalanzaron contra él en los comentarios.

Lo difícil de vivir en EE.UU., según un tiktoker

