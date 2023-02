Contó la realidad que “los latinos no te van a decir de EE.UU.” y desalentó a muchos

escuchar

Vivir en Estados Unidos es el anhelo de muchas personas originarias de otros países, ya que tienen la idea de que es una nación de oportunidades. Aunque algunos alcanzan ese objetivo, otros no tienen la misma suerte. Un venezolano se fue hace tiempo a ese país en busca de una mejor calidad de vida. Desde su experiencia, no todo fue “color de rosa”, por lo que abordó aquellas realidades de las que casi nadie quiere hablar.

Venezuela vive un éxodo de sus residentes por la crisis. A finales del año pasado, la cifra aumentó a 6,81 millones de personas, de acuerdo con la Plataforma de Coordinación Interagencial de las Naciones Unidas, que actualizó la cifra de migrantes y refugiados venezolanos que se encuentran repatriados en todo el mundo. Entre tantos lugares, muchos eligen Estados Unidos como su nuevo hogar.

El usuario @alexpapitomirey7 decidió sincerarse con sus compatriotas y compartió un video de TikTok para contar su caso. Dejó su país natal para poder enviar algunos dólares mensuales a su país, pero desde su opinión no siempre vale la pena. “Estos son unos cuantos tips que los latinos no quieren que sepas del sueño americano... es la realidad”, dice en su grabación. En tanto, enumera los aspectos que hacen que residir en territorio estadounidense no sea tan cómodo:

1. El trabajo

Alex compartió que al trabajar en EE.UU. sí se puede llegar a ganar mucho dinero, como la gente idealiza, pero para conseguirlo hay un gran esfuerzo detrás. “Tienes que trabajar 12 o 14 horas al día y a veces los siete días de la semana”, declaró.

Esta es la "realidad" de vivir en EE.UU., según un tiktoker

2. El costo de vida

En ese mismo sentido, dijo que estaba bien ganar en dólares, pero que todo tenía un alto precio. “Los US$700 u US$800 que tú ganas es para pagar arriendo, teléfono, agua, luz, seguro de carro y el transporte”, aseveró. Con esto quiso evidenciar que lo que se percibe apenas alcanza para cubrir los servicios básicos.

3. La vivienda

Por el lado de la vivienda, el venezolano reconoció que es una utopía pensar que un migrante vivirá en una “casa frente a la playa” o en algún lugar cómodo. “Tienen que vivir hasta siete u ocho personas en un apartamento porque si no, no te va a quedar ni un dólar para guardar”, agregó.

4. Los momentos de ocio

Otra de las realidades que abordó el migrante es la falta de vida social. Los trabajadores están agotados siempre, lo que les impide tener momentos recreativos: “El día que tienes libre no te quieres ni levantar de la cama porque quieres distraer la mente, pero ese día te duelen los riñones, te duele la columna, tienes sueño, te duele la cabeza y además te acuerdas que tienes que ir a lavar y a hacer miles de cosas”, afirmó.

Miles de extranjeros se mudan a EE.UU. para obtener una mejor calidad de vida

5. Sistema médico

Finalmente, el venezolano reconoció que uno de los aspectos que más le preocupan es el costo del servicio médico en EE.UU.. “El día que te enfermes, lo poquito que has guardado partiéndote el lomo tienes que dejarlo pagado para poder sanarte, porque si no te vas a morir, ya que aquí es demasiado cara la salud”, cerró.

Con su reflexión, quiso dejar la enseñanza de que no todo es sencillo y que el llamado “sueño americano” siempre tiene varias aristas que no pueden escapar del análisis de aquellos que decidan ir en su búsqueda.

