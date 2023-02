Fue a un restaurante en Arizona y se indignó con lo que le cobraron en el ticket: “Por cortar la torta”

escuchar

Una joven salió con sus amigos a celebrar su cumpleaños a un restaurante de Arizona y aunque toda la velada marchó conforme a lo previsto, no se imaginó que haber llevado una torta que no estaba dentro del menú tendría un precio tal alto. El anuncio de la mesera llegó reflejado en el ticket en US$25, el segundo artículo más caro y por un concepto inimaginable. “Ni siquiera sabía que esto existía”, escribió la joven en la descripción de su clip.

Hace unos días, Gigi compartió su anécdota a través de su cuenta de TikTok @vivala_blondiiie. En un clip de seis segundos, muestra el recibo en el que se lee: “1 corte de pastel por US$25″. El precio por este servicio es incluso más caro que otros alimentos consumidos en el lugar, según se ve en el ticket. La creadora de contenido también indica: “Cuando el servicio pregunta si queremos que traigan la torta cortada. Creemos que ella hace algo lindo por nosotros, pero fueron 25 dólares”.

En una explicación posterior en los comentarios, una joven mostró su sorpresa. En su experiencia como mesera, jamás le agregó un costo extra a los cumpleañeros que llevaban sus propios pasteles. La mujer aseguró que una de sus amigas le había dado la torta como regalo, por lo que pensaron que la moza había sido amable con su gesto. En ese momento, no se imaginaban que el costo se reflejaría al final.

Una joven descubre que le cobraron US$25 por cortar su torta en un restaurante

La publicación rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde ya superó las 800.000 reproducciones. Además, también tiene más de 1000 comentarios. Los usuarios reaccionaron en un debate, algunos incluso consideraron que el cobro era necesario, pero también criticaron que no se le hubiera informado por adelantado al grupo de amigos.

“Totalmente una cosa. Porque entonces traen platos y tenedores, que luego tienen que lavar, pero estuvo mal que no te dijeran que había que pagar”, escribió una persona. En tanto que otra le preguntó. “¿Realmente creías que no habría una tasa extra cuando decides quedarte y no pedir postres en el restaurante?”. Una tercera persona compartió la visión de la creadora de contenido. “He trabajado en tres restaurantes diferentes y nunca han cobrado a la gente por traer su propia torta... También he trabajado en restaurantes de lujo... Esto es nuevo para mí”, escribió.

El festejo a la cumpleañera fue más caro de lo previsto Pixabay

En sus respuestas, la joven dijo que le hubiera gustado saber el costo del servicio. Al final tuvo que pagar esa tarifa que consideró injustificada.

Le cobran por guardar su torta en la heladera

Llevó una torta a una cena, le ofrecieron guardarla en la heladera y le cobraron una fortuna

Al parecer, estos cobros que desconciertan a los clientes y se viralizan en redes sociales no son algo nuevo. Hace tiempo, una joven mexicana salió también con sus amigos y decidió llevar una torta para el postre. Como en el caso de Gigi, no imaginó que esto le causaría costos extras. En su ticket, se leía que le habían cobrado 100 pesos mexicanos, un monto equivalente a más de 900 pesos argentinos, por meter el postre en la heladera. Este hecho alcanzó una gran repercusión, donde el propio restaurante se mofó de la situación con un posteo.

LA NACION