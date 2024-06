Copa América 2024: cuál es el jugador ecuatoriano que supera en valor a todo el plantel de Venezuela

Escuchar

Ecuador cayó por 2-1 frente a Venezuela en la primera fecha de la Copa América 2024. Los entrenados por Fernando Batista dieron la sorpresa en la apertura del grupo B y se llevaron los tres puntos a pesar de la gran diferencia de valor entre sus planteles. Es que Moisés Caicedo, centrocampista de “La Tri”, supera la cotización de toda la convocatoria venezolana según datos de Transfermarkt, el sitio especializado en datos estadísticos de fútbol.

Si bien solo se trata de una cifra orientativa que no busca fijar precios a los futbolistas, los valores de mercado establecidos por Transfermarkt se determinan siguiendo una serie de factores relativos a los jugadores. Entre ellos se encuentran sus edades, perspectivas de futuro, rendimientos en los equipos actuales, ligas en las que juegan y niveles de experiencia, entre otros. También se consideran aspectos vinculados a sus posibles fichajes, como los salarios, costos de cesión, cláusulas de rescisión y duración de los contratos, y demás cuestiones contextuales asociadas a la situación de los clubes vendedores y compradores.

Jhonder Cadiz celebra su gol ante Ecuador, que permitió la victoria de Venezuela por 2 a 1 (AP Photo/Godofredo A. Vásquez) Godofredo A. Vásquez - AP

Actualmente, Transfermarkt valora al plantel de Venezuela en 67 millones de euros y su jugador más cotizado es Yangel Herrera, el mediocampista del Girona, con 25 millones de euros. Mientras tanto, la plantilla ecuatoriana está tasada en 226 millones de euros, pero lo realmente llamativo es que Moisés Caicedo, su joven estrella, no solo presenta un valor superior al de la escuadra venezolana entera, sino que triplica la cifra de su futbolista más valioso con 75 millones de euros.

Por qué Moisés Caicedo vale 75 millones de euros

Moisés Caicedo nació en Santo Domingo, Ecuador, en 2001 y demuestra su pasión por el fútbol desde su infancia. A los 13 años comenzó a jugar en las divisiones inferiores de Independiente del Valle, y debutó con el primer equipo en 2019. Sus buenas actuaciones con el conjunto negriazul hicieron que varios clubes europeos se fijaran en él, pero quien verdaderamente estaba seguro de que sacaría su máximo potencial era Graham Potter, el entrenador que se lo llevó al Brighton & Hove Albion.

Los inicios en el equipo del sur de Inglaterra no fueron nada sencillos para Caicedo. Recién empezada la temporada 2021/22, y tras solo disputar un partido de EFL Cup, fue enviado a préstamo al Beerschot de Bélgica por seis meses. No obstante, al volver al club para la segunda mitad del curso, se le presentó la oportunidad de ganarse el puesto tras la lesión de Jakub Moder. Así, obtuvo su primera titularidad en la jornada 32 y no soltó el mediocampo de “Las Gaviotas” hasta el final de la liga.

Sin embargo, la temporada en la que “El Niño Moi” explotó futbolísticamente fue la 2022/23. Ya consolidado en el equipo titular como una pieza fundamental, y con Roberto De Zerbi al mando desde la novena fecha, lideró al Brighton en la que fue la mejor clasificación del equipo en la historia de la Premier League, finalizando como sextos y accediendo por primera vez a la UEFA Europa League. En el plano individual, Caicedo fue elegido el mejor jugador del club tanto por sus compañeros como por los aficionados.

Tras la que fue su mejor temporada hasta el momento, el Chelsea desembolsó alrededor de 140 millones de euros para fichar al santodomingueño, estableciendo el récord de la venta más cara en la historia del fútbol inglés. Caicedo se unió al equipo a días de comenzar la competición oficial, por lo que debió transitar un período de adaptación en “Los Blues”. Pese a esto, logró remontar su irregular comienzo y terminó marcando el mejor gol del club en el curso con un disparo desde mitad de cancha en la última fecha de la liga contra el Bournemouth.

Moisés Caicedo jugó los 90 minutos en la derrota frente a Venezuela por la Copa América 2024. Sin embargo, como demostró a lo largo de su carrera, el futbolista de 22 años tiene experiencia en dar vuelta las cosas y buscará seguir agrandando su nombre, por lo que la selección ecuatoriana tiene motivos para no perder la esperanza.

LA NACION